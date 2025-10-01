Bebeğini çuvala koyup köprü altına gömdü! Bu vahşet ilk değilmiş: 5 yıl önce de...

Kategoriler
İzmir’in Tire ilçesinde 34 yaşındaki Hatice D. isimli bir kadının evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini çuvala koyarak köprünün altına gömdüğü öne sürüldü. Bu kan donduran olay, Hatice D.'nin annesinin jandarmaya giderek olayı itiraf etmesi üzerine ortaya çıktı.
Bölgede yapılan aramalarda; gömüldüğü öne sürülen yerde bebeğe ait kordon bağı bulundu. Henüz bebeğin bedenine ulaşılamazken jandarma ekipleri, özel eğitimli köpeklerle köprü çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor.
Olayın ardından H.D. ile birlikte annesi, babası ve bazı yakınları gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinin alınmaya devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan H.D.’nin 2019 yılında da Tire Cuma Pazarı’nda şalvarının içinde doğum yaptığı, ardından bebeği tezgahın altına bıraktığı ortaya çıktı. Ağlama seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla hastaneye kaldırılan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.