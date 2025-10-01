Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Bebeğini çuvala koyup köprü altına gömdü! Bu vahşet ilk değilmiş: 5 yıl önce de...

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan bir kadın, evlilik dışı doğan bebeğini çuvala koyarak köprünün altına gömdü. Ekipler kan donduran olayın ardından anneyi ve ailesini gözaltına aldı. Şüpheli kadının 5 yıl önce de pazarda doğurduğu bebeğini tezgahta ölüme terk ettiği ortaya çıktı.

Bebeğini çuvala koyup köprü altına gömdü! Bu vahşet ilk değilmiş: 5 yıl önce de...
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2025
12:00
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
12:03

’in Tire ilçesinde 34 yaşındaki Hatice D. isimli bir kadının evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini çuvala koyarak köprünün altına gömdüğü öne sürüldü. Bu kan donduran olay, Hatice D.'nin annesinin jandarmaya giderek olayı itiraf etmesi üzerine ortaya çıktı.

Bebeğini çuvala koyup köprü altına gömdü! Bu vahşet ilk değilmiş: 5 yıl önce de...

KORDON BAĞI BULUNDU

Bölgede yapılan aramalarda; gömüldüğü öne sürülen yerde bebeğe ait kordon bağı bulundu. Henüz bebeğin bedenine ulaşılamazken ekipleri, özel eğitimli köpeklerle köprü çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Bebeğini çuvala koyup köprü altına gömdü! Bu vahşet ilk değilmiş: 5 yıl önce de...

ANNE VE AİLESİ GÖZALTINDA

Olayın ardından H.D. ile birlikte annesi, babası ve bazı yakınları gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinin alınmaya devam ettiği öğrenildi.

Bebeğini çuvala koyup köprü altına gömdü! Bu vahşet ilk değilmiş: 5 yıl önce de...

5 YIL ÖNCE DE DOĞURDUĞU BEBEĞİ TEZGAHIN ALTINA BIRAKMIŞ

Öte yandan H.D.’nin 2019 yılında da Tire Cuma Pazarı’nda şalvarının içinde doğum yaptığı, ardından bebeği tezgahın altına bıraktığı ortaya çıktı. Ağlama seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla hastaneye kaldırılan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
