Gece yarısı terör estirdiler! Mahallelilerin araçlarını böyle perte çıkardılar

Mersin Yenişehir ilçesinde bir grup gece yarısı dehşet saçtı. 8-10 kişiden oluştuğu iddia edilen saldırganlar, park halindeki 2 otomobilin camlarını parçaladı, kaportasına zarar vererek tekerleklerini patlattı. Dehşet anlarını mahalle sakinleri anbean cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüphelilerden 3'ü yakalandı.

Olayla ilgili diğer şahısların da yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.