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 | Baran Aksoy

Belediye Başkanından çiftçilere anız çağrısı! "Allah aşkına yakmayın"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, anız yangınlarına dikkati çekerek bölgedeki çiftiçilere çağrıda bulundu. Bozbey, "Anız yakmayalım gözünüzü seveyim, Allah aşkına kim öğretti bu anız yakma işini halen anlamış değilim" dedi.

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Belediye Başkanından çiftçilere anız çağrısı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 11:06

Birçok noktada çıka orman yangınlarının ardından yetkililerden peş peşe uyarılar geliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de yangına karşı duyarlı olunmasını, bu sorumluluğu herkesin iyi bilmesi gerektiğinin altını çizdi. Çiftçilere seslenen Bozbey, "Anız yakmayalım gözünüzü seveyim, Allah aşkına kim öğretti bu anız yakma işini halen anlamış değilim. Bilimsel değil son derece yanlış. Anız yaktığınızda o tarladaki binlerce canlıyı anızı yakarak yok ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanından çiftçilere anız çağrısı! "Allah aşkına yakmayın"

"TARLANIN VERİMLİLİK DENGESİNİ DE BOZUYORSUNUZ"

Anız yangınıyla doğanın dengesinin de bozulduğunu aktaran Bozbey, "Tarlanın verimlilik dengesini bozuyoruz. Kim bu fikri, anız yangınını aklınıza soktu bilmiyorum. Onun için ne olur anız yakmayın. Bunun yanında evlerimizde uzun süredir 20-30 yıl geçmiş elektrik tesisatlarımızı yenileyelim. Bacalarımızı kontrol ettirelim. Tabiki bir çok sebep var ancak doğaya atılan, atılacak olan her ne ise onlara müdahale edelim. Camdır, sigara izmaritidir yangına yol açacak ne varsa atmayalım. Birkaç gün önce Ankara yolunda geçerken sigara izmariti atıyor ve yangına yol açıyor. Yazıktır günahtır arkadaşlar. İnanın bana bir ağacın yok olması bir ağacın yanması hepimizin içini vicdanen yaralaması lazım" diye konuştu.

Belediye Başkanından çiftçilere anız çağrısı! "Allah aşkına yakmayın"

"YANGINLARI ÖNLEMEK ZORUNDAYIZ"

Yangınların önemli bölümünün insan eliyle çıktığına dikkati çeken Bozbey, "Bu kadar yanlış yapıyoruz ve sonra dönüyoruz 'niye yağmur yağmıyor' diyoruz. Biz eğer yeşili yok edersek çölleşeceğiz demektir yağmur da yok hiçbir şey yok demektir. Onun için sevgili çiftçilerimizden bunu özellikle istiyorum, yangınları önlemek zorundayız. Önlem için sorumluluklarımızı bilip sorumluluklarımızla hareket edip üstelik de uyarı görevimizi yaparak bu yangınları çok daha aza indirebileceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

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ETİKETLER
#bursa
#orman yangını
#Doğa Koruma
#Anız Yakma
#Çevre Bilinç
#Yaşam
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