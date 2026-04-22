Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Belediyelerde skandalların sonu gelmiyor! Çaycı olmak için 250 bin TL istediler

Mersin'de Yenişehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda; 1'i belediye başkan yardımcısı 12 kişi tutuklandı. Soruşturmada belediyeye rüşvetle işe yerleştirme yapıldığı ortaya çıktı. Bir kişiyi işe yerleştirme bedelinin 300 bin TL olduğu, çaycıyı 250 bin TL'ye işe başlattıkları ortaya çıktı. Şüpheliler arasında geçen diyaloglar oldukça dikkat çekti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 11:17

Mersin'de Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Nisan’da CHP’li Yenişehir Belediyesi’ne yönelik olarak ihalede yolsuzluk, rüşvet ve irtikap iddialarıyla bir operasyon gerçekleştirdi.

HABERİN ÖZETİ

Belediyelerde skandalların sonu gelmiyor! Çaycı olmak için 250 bin TL istediler

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Mersin'de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne yönelik ihalelerde yolsuzluk, rüşvet ve irtikap iddialarıyla düzenlenen operasyonda 12 kişi tutuklandı.
Operasyonda, aralarında belediye başkan yardımcısı, şube müdürleri, belediye çalışanları ve şirket sahiplerinin de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında şüphelilere ait 29 taşınmaz ve 13 araç için el koyma kararı verildi.
Bazı şüphelilerin rüşvet karşılığında kişileri belediyede işe yerleştirdiği, bir çaycı pozisyonu için 250 bin TL rüşvet alındığı iddia edildi.
Kamyon şoförlüğü için ise en az 300 bin TL rüşvet talep edildiği konuşmalara yansıdı.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

Operasyonda, aralarında belediye başkan yardımcısı, şube müdürleri, belediye çalışanları ve şirket sahiplerinin de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette ifadeleri alındı. Şüphelilerden 2’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Belediyelerde skandalların sonu gelmiyor! Çaycı olmak için 250 bin TL istediler

29 TAŞINMAZA VE 13 ARAÇA EL KOYMA KARARI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19’u mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla salıverildi. Aralarında başkan yardımcısı, şube müdürleri ve şirket sahiplerinin de bulunduğu 12 kişi ise tutuklandı. Ayrıca operasyon kapsamında şüphelilere ait 29 taşınmaz ve 13 araç için el koyma kararı verildi.

Belediyelerde skandalların sonu gelmiyor! Çaycı olmak için 250 bin TL istediler

ÇAYCIDAN ALINAN 250 BİN TL’LİK RÜŞVET

Operasyon kapsamında bazı şüphelilerin rüşvet karşılığında kişileri belediyede işe yerleştirdiği iddiaları da gündeme geldi. Bu iddialardan biri, polisin yürüttüğü teknik takip sırasında kayda geçti. Planlı çalışma kapsamında, işe yerleştirilen bir kişinin 250 bin TL üzerinde anlaştığı parayı şüpheliye bir poşet içinde teslim ettiği öne sürüldü.

Belediyelerde skandalların sonu gelmiyor! Çaycı olmak için 250 bin TL istediler

KAMYON ŞOFÖRLÜĞÜ İÇİN DE EN AZ 300 BİN TL

Dosyada, paranın teslim edilmesinin ardından araç içindeki paranın polis tarafından görüntülendiği bilgisi yer aldı. Rüşvetle çaycı olarak işe alındığı belirtilen M.Ç. ile parayı aldığı iddia edilen S.Ö. arasındaki konuşmaların da bu durumu ortaya koyduğu belirtildi. Ayrıca, kamyon şoförlüğü için en az 300 bin TL rüşvet talep edildiği de konuşmalara yansıdı.

Belediyelerde skandalların sonu gelmiyor! Çaycı olmak için 250 bin TL istediler

RÜŞVET DİYALOGLARI ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan konuşmalarda şu ifadeler yer aldı:

M.Ç.: Garantisi var mı?
S.Ö.: En az 3,5-4 sene, kendini sevdirdiğin zaman emekli oluncaya kadar"
M.Ç.: Direkt 250 mi istiyor adam nakit. Buna yapacak bir şey yok mu?
S.Ö.: 300 istiyorlar da 250 düşmüş hali, 1-2 kişiyi de aldırdık."

Geçtiğimiz yılın 8'inci ayında çaycı olarak işe giren şüpheli M.Ç'nin polis operasyonu ile gözaltına alınmasının ardından rüşvet iddiasını kabul etmediği, S.Ö.'nün kendisinden borç istediğini, bir site yakınlarında buluşup kendisine 250 bin TL verdiğini söylediği öğrenildi. Rüşvetle işe aldırma konusunda S.Ö.'nün Yenişehir Belediye Başkanının şoförlüğünü yapan özel kaleminde görevli T.K. ve S.O.O.'yla birlikte hareket ettiği iddia edildi. Başkan şoförü T.K.'nin ise bu iddialara karşı, "İhtiyacı olanlara referans oldum" diyerek kendini savunduğu alınan bilgiler arasında yer aldı. Şüpheli T.K.'nin ayrıca, rüşvet karşılığı bazı taşınmazlar aldığı, izini kaybettirmek için de kardeşi K.K.'nın üzerine devrettirdiği de dosyada yer aldı.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.