Mersin'de Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Nisan’da CHP’li Yenişehir Belediyesi’ne yönelik olarak ihalede yolsuzluk, rüşvet ve irtikap iddialarıyla bir operasyon gerçekleştirdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Belediyelerde skandalların sonu gelmiyor! Çaycı olmak için 250 bin TL istediler Mersin'de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne yönelik ihalelerde yolsuzluk, rüşvet ve irtikap iddialarıyla düzenlenen operasyonda 12 kişi tutuklandı. Operasyonda, aralarında belediye başkan yardımcısı, şube müdürleri, belediye çalışanları ve şirket sahiplerinin de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 29 taşınmaz ve 13 araç için el koyma kararı verildi. Bazı şüphelilerin rüşvet karşılığında kişileri belediyede işe yerleştirdiği, bir çaycı pozisyonu için 250 bin TL rüşvet alındığı iddia edildi. Kamyon şoförlüğü için ise en az 300 bin TL rüşvet talep edildiği konuşmalara yansıdı.

Operasyonda, aralarında belediye başkan yardımcısı, şube müdürleri, belediye çalışanları ve şirket sahiplerinin de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette ifadeleri alındı. Şüphelilerden 2’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

29 TAŞINMAZA VE 13 ARAÇA EL KOYMA KARARI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19’u mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla salıverildi. Aralarında başkan yardımcısı, şube müdürleri ve şirket sahiplerinin de bulunduğu 12 kişi ise tutuklandı. Ayrıca operasyon kapsamında şüphelilere ait 29 taşınmaz ve 13 araç için el koyma kararı verildi.

ÇAYCIDAN ALINAN 250 BİN TL’LİK RÜŞVET

Operasyon kapsamında bazı şüphelilerin rüşvet karşılığında kişileri belediyede işe yerleştirdiği iddiaları da gündeme geldi. Bu iddialardan biri, polisin yürüttüğü teknik takip sırasında kayda geçti. Planlı çalışma kapsamında, işe yerleştirilen bir kişinin 250 bin TL üzerinde anlaştığı parayı şüpheliye bir poşet içinde teslim ettiği öne sürüldü.

KAMYON ŞOFÖRLÜĞÜ İÇİN DE EN AZ 300 BİN TL

Dosyada, paranın teslim edilmesinin ardından araç içindeki paranın polis tarafından görüntülendiği bilgisi yer aldı. Rüşvetle çaycı olarak işe alındığı belirtilen M.Ç. ile parayı aldığı iddia edilen S.Ö. arasındaki konuşmaların da bu durumu ortaya koyduğu belirtildi. Ayrıca, kamyon şoförlüğü için en az 300 bin TL rüşvet talep edildiği de konuşmalara yansıdı.

RÜŞVET DİYALOGLARI ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan konuşmalarda şu ifadeler yer aldı:

M.Ç.: Garantisi var mı?

S.Ö.: En az 3,5-4 sene, kendini sevdirdiğin zaman emekli oluncaya kadar"

M.Ç.: Direkt 250 mi istiyor adam nakit. Buna yapacak bir şey yok mu?

S.Ö.: 300 istiyorlar da 250 düşmüş hali, 1-2 kişiyi de aldırdık."

Geçtiğimiz yılın 8'inci ayında çaycı olarak işe giren şüpheli M.Ç'nin polis operasyonu ile gözaltına alınmasının ardından rüşvet iddiasını kabul etmediği, S.Ö.'nün kendisinden borç istediğini, bir site yakınlarında buluşup kendisine 250 bin TL verdiğini söylediği öğrenildi. Rüşvetle işe aldırma konusunda S.Ö.'nün Yenişehir Belediye Başkanının şoförlüğünü yapan özel kaleminde görevli T.K. ve S.O.O.'yla birlikte hareket ettiği iddia edildi. Başkan şoförü T.K.'nin ise bu iddialara karşı, "İhtiyacı olanlara referans oldum" diyerek kendini savunduğu alınan bilgiler arasında yer aldı. Şüpheli T.K.'nin ayrıca, rüşvet karşılığı bazı taşınmazlar aldığı, izini kaybettirmek için de kardeşi K.K.'nın üzerine devrettirdiği de dosyada yer aldı.