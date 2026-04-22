Karaborsacılara karşı dev operasyon! Passolig sistemini kitleyen çete çökertildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Kasım 2025’te oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde taraftarların bilet bulamaması üzerine bir soruşturma başlattı.

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik analizleri sonucunda, şüphelilerin bin 900 biletin satışa çıktığı anlarda Passolig sistemine diğer kullanıcıların erişimini engellediği ve yaklaşık bin 300 bileti topluca kendi hesaplarına aktardığı tespit edildi.

DİJİTAL SİSTEMİ KİTLEDİLER

Derbi öncesinde dijital sistemi kilitleyerek biletleri ele geçiren ve fahiş fiyatlarla satan 15 şüpheli, 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

“BİLET”, “DEVİR”, “FB”, “BJK” İFADELER SUÇ DELİLİ SAYILDI

Polis ekiplerinin incelemelerinde, şüphelilerin ele geçirdikleri biletleri hem stadyum çevresinde elden hem de dijital platformlar üzerinden yüksek fiyatlarla sattığı belirlendi.

Detaylı hesap analizlerinde, şüpheliler arasındaki para trafiği ile açıklama kısımlarında yer alan “Bilet”, “Devir”, “FB”, “BJK” gibi ifadeler suç delili olarak kayda geçti.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyon kapsamında 8 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlenirken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda karaborsadan elde edildiği değerlendirilen yüksek miktarda nakit para, satışa hazır halde bulunan çok sayıda futbol forması ve suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyaller ele geçirildi.

1 YIL SPOR MÜSABAKALARINDAN MEN

Gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında "Bilişim sisteminin işleyişini engelleme" ve "Değerinin üzerinde bilet satışı yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Şüphelilere, 6222 sayılı kanun kapsamında 1 yıl süreyle spor müsabakalarından men cezası verildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.