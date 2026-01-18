Bilecik'te eski eş dehşeti! Polis meslektaşını tabancayla yaraladı

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi üzerinde akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru S.Y., aralarında husumet bulunan meslektaşı H.Ç. ile karşı karşıya geldi.

ESKİ EŞİNİN YENİ EŞİNİ VURDU

Olayın, polis memuru S.Y.'nin, eski eşi A.Ç. ile evlenen ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli olan H.Ç. arasında yaşandığı bildirildi. H.Ç.'nin, ilk eşini ve çocuğunu ziyaret etmek amacıyla Bilecik'e geldiği öğrenildi. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine S.Y., tabancasıyla ateş ederek H.Ç.'yi sol bacağından yaraladı.

OLAY YERİ JANDARMAYA DEVREDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru H.Ç., ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde güvenlik çemberi oluşturan polis ekipleri, tarafların emniyet mensubu olması nedeniyle soruşturma dosyasını ve inceleme yetkisini jandarma ekiplerine devretti.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, Atakent Caddesi üzerinde kovan ve delil çalışması gerçekleştirdi. Kütahya ve Mersin illerinde görev yapan iki polisi karşı karşıya getiren olayla ilgili adli ve idari tahkikatın titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.