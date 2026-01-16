Menü Kapat
10°
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp milyonluk vurgun yaptılar!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları 3,5 milyon TL dolandıran 2 kişi, Sakarya polisinin İstanbul'da düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İşte detaylar...

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 11:00
|
16.01.2026
16.01.2026
saat ikonu 11:00

Adapazarı'nda 24 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen olayda, telefonla ulaştıkları mağdurlara kendilerini ve olarak tanıtan şüpheliler, vatandaşları yaklaşık 3,5 milyon TL dolandırdı.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp milyonluk vurgun yaptılar!

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri dolandırıcılık olaylarıyla ilgili inceleme başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin olay için 'dan Sakarya'ya gelen Y.B. (38) ve G.G. (23) olduğunu tespit etti.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp milyonluk vurgun yaptılar!

Şüphelilerin İstanbul'daki adreslerini belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonla her 2 şahsı da yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık olayından elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para, dijital materyaller ve cep telefonları ele geçirildi. Sakarya'ya getirilen Y.B. ve G.G., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp milyonluk vurgun yaptılar!
