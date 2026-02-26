Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Bingöl ve Tunceli’de okullar tatil mi? 27 Şubat valilik açıklamaları geldi

27 Şubat 2026 Cuma günü için kar tatili kararları art arda geldi. Erzincan ve Gümüşhane’de il genelinde, Ordu’nun birçok ilçesinde ise tamamen veya kısmen okullar kapatıldı. Bingöl ve Tunceli’den de resmi duyurular var. Peki, Bingöl ve Tunceli’de okullar tatil mi? 27 Şubat valilik açıklamaları geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bingöl ve Tunceli’de okullar tatil mi? 27 Şubat valilik açıklamaları geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 22:34
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 22:34

Türkiye genelinde etkisini artıran kar yağışı sonrası 27 Şubat 2026 Cuma günü için art arda tatil kararları alındı. Özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yoğun kar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle valilikler, öğrencilerin güvenliği için eğitime ara verdi. ’de kar yağışı, özellikle Adaklı ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede devam eden yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 27 Şubat Cuma günü için ilan edildi. ’de de kar yağışı 27 Şubat Cuma günü için takvimini etkiledi. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde tüm resmi ve özel okullar bir gün süreyle kapatıldı. Hozat ilçesinde ise yalnızca taşımalı eğitim uygulamasına ara verildi.

Bingöl ve Tunceli’de okullar tatil mi? 27 Şubat valilik açıklamaları geldi

BİNGÖL’DE OKULLAR TATİL Mİ?

Adaklı Kaymakamlığı açıklamasında, olumsuz hava şartlarının ulaşım güvenliğini riske atabileceğine dikkat çekildi. Bu kapsamda, ilçedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Yetkililer, kararın öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliği gözetilerek alındığını belirtti. Alınan karar, Adaklı genelindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okulları kapsıyor. 27 Şubat 2026 Cuma günü boyunca ilçede yüz yüze eğitim gerçekleştirilmeyecek. Böylece Bingöl Adaklı’da kar yağışı nedeniyle eğitim faaliyetleri geçici olarak askıya alınmış oldu. Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Kar tatili kararının, buzlanma ve olası ulaşım aksaklıklarına karşı önleyici bir tedbir olduğu vurgulandı.

Bingöl ve Tunceli’de okullar tatil mi? 27 Şubat valilik açıklamaları geldi

TUNCELI 27 ŞUBAT KAR TATİLİ Mİ?

Tunceli Valiliği, bölgede süren olumsuz hava koşulları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulları’nın karar aldığını açıkladı. Açıklamada, öğrencilerin ve eğitim personelinin güvenliğinin öncelikli olduğu belirtildi. Bu kapsamda Pülümür, Ovacık ve Nazımiye’de örgün ve yaygın eğitim faaliyetleri 27 Şubat tarihinde durduruldu. Hozat ilçesinde ise sadece taşımalı eğitim gören öğrenciler için uygulama askıya alındı. İl genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma tehlikesinin ulaşımda aksamalara yol açabileceği kaydedildi. Yetkililer, kararın önlem amaçlı alındığını bildirdi. Valilik açıklamasında ayrıca söz konusu ilçelerde görev yapan hamile ve engelli kamu personeli ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın çalışanların da 27 Şubat Cuma günü idari izinli sayılacağı ifade edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Niğde, Sivas ve Yozgat’ta yarın okullar tatil mi? 27 Şubat tatil haberleri araştırılıyor
Elazığ’da yarın okullar tatil mi hava durumu nasıl? 27 Şubat gözler valilik kararında
ETİKETLER
#Eğitim
#hava durumu
#bingöl
#Tunceli
#Kar Tatili
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.