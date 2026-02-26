Bingöl ve Tunceli’de okullar tatil mi? 27 Şubat valilik açıklamaları geldi

Türkiye genelinde etkisini artıran kar yağışı sonrası 27 Şubat 2026 Cuma günü için art arda tatil kararları alındı. Özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yoğun kar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle valilikler, öğrencilerin güvenliği için eğitime ara verdi. Bingöl’de kar yağışı, özellikle Adaklı ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede devam eden yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 27 Şubat Cuma günü için kar tatili ilan edildi. Tunceli’de de kar yağışı 27 Şubat Cuma günü için eğitim takvimini etkiledi. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde tüm resmi ve özel okullar bir gün süreyle kapatıldı. Hozat ilçesinde ise yalnızca taşımalı eğitim uygulamasına ara verildi.

BİNGÖL’DE OKULLAR TATİL Mİ?

Adaklı Kaymakamlığı açıklamasında, olumsuz hava şartlarının ulaşım güvenliğini riske atabileceğine dikkat çekildi. Bu kapsamda, ilçedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Yetkililer, kararın öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliği gözetilerek alındığını belirtti. Alınan karar, Adaklı genelindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okulları kapsıyor. 27 Şubat 2026 Cuma günü boyunca ilçede yüz yüze eğitim gerçekleştirilmeyecek. Böylece Bingöl Adaklı’da kar yağışı nedeniyle eğitim faaliyetleri geçici olarak askıya alınmış oldu. Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Kar tatili kararının, buzlanma ve olası ulaşım aksaklıklarına karşı önleyici bir tedbir olduğu vurgulandı.

TUNCELI 27 ŞUBAT KAR TATİLİ Mİ?

Tunceli Valiliği, bölgede süren olumsuz hava koşulları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulları’nın karar aldığını açıkladı. Açıklamada, öğrencilerin ve eğitim personelinin güvenliğinin öncelikli olduğu belirtildi. Bu kapsamda Pülümür, Ovacık ve Nazımiye’de örgün ve yaygın eğitim faaliyetleri 27 Şubat tarihinde durduruldu. Hozat ilçesinde ise sadece taşımalı eğitim gören öğrenciler için uygulama askıya alındı. İl genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma tehlikesinin ulaşımda aksamalara yol açabileceği kaydedildi. Yetkililer, kararın önlem amaçlı alındığını bildirdi. Valilik açıklamasında ayrıca söz konusu ilçelerde görev yapan hamile ve engelli kamu personeli ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın çalışanların da 27 Şubat Cuma günü idari izinli sayılacağı ifade edildi.