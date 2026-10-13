Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 15:21

Binlerce dolar maaş vaadiyle kandırdılar! Dolandırıcılardan ‘yalan makinesi’ önlemi: Dolandırılmaktan korkmuşlar

İstanbul’da turizm ve danışmanlık şirketi adı altında kurulan çağrı merkezlerinden yurt dışındaki kişileri hedef aldığı belirtilen yatırım dolandırıcılığı ağına yönelik soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. 2026 yılı içinde benzer çağrı merkezlerine yönelik düzenlenen altı operasyonda toplam 662 kişi gözaltına alındı. Son operasyonda ise 97 kişi gözaltına alınırken 36 şüpheli tutuklandı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 15:21

koordinasyonunda, ekiplerince yürütülen soruşturmada, ve ’deki merkezlerde ülkelere ve dillere göre ayrı çalışma masaları oluşturulduğu tespit edildi. Şüphelilerin, ulaştıkları kişileri yüksek kazanç vaadiyle sahte yatırım platformlarına yönlendirdiği, yatırılan paraların ise şebekenin kripto hesaplarına aktarıldığı belirtildi.

5 BİN DOLARA KADAR MAAŞ VAADİ

Sosyal medya üzerinden 3 bin ila 5 bin dolar maaş vaadiyle işe alınan çalışanlara, başlangıçta turizm danışmanlığı yapacakları söylendi. 

Binlerce dolar maaş vaadiyle kandırdılar! Dolandırıcılardan ‘yalan makinesi’ önlemi: Dolandırılmaktan korkmuşlar

YALAN MAKİNESİNE SOKTULAR

Çalışanların telefonlarının merkeze girişte toplandığı, bilgi sızdırıp sızdırmadıklarını belirlemek için işe giriş ve ayrılış aşamalarında “yalan makinesi” testine tabi tutuldukları öne sürüldü.

Binlerce dolar maaş vaadiyle kandırdılar! Dolandırıcılardan ‘yalan makinesi’ önlemi: Dolandırılmaktan korkmuşlar

CİNAYET İDDİASI DA VAR

Soruşturma dosyasında, şebekeden para çaldığı iddia edilen bir çalışanın Ukrayna’da öldürüldüğüne dair bir ifade de yer aldı. Ölüm olayının şebekeyle bağlantısı ise henüz netlik kazanmış değil.

Binlerce dolar maaş vaadiyle kandırdılar! Dolandırıcılardan ‘yalan makinesi’ önlemi: Dolandırılmaktan korkmuşlar

36 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

2026 yılı içinde benzer çağrı merkezlerine yönelik düzenlenen altı operasyonda toplam 662 kişi gözaltına alındı. Son operasyonda 97 kişi gözaltına alınırken 36 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar kapsamında 80 araç, 12 taşınmaz ve 20 milyon lira nakit dahil çeşitli malvarlıklarına el konuldu. Para trafiğinin araştırıldığı soruşturmanın, ile koordinasyon içinde sürdüğü bildirildi. Öte yandan, yalan makinesi testine sokulan bazı şüphelilerin test sonuçlarının da ortaya çıktığı aktarıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Saldırgan motosikletli kamerada! Rekor düzeyde ceza uygulaması
Bakan Göktaş'tan net mesaj: "Hayata geçirdiğimiz politikaları bir güvenceye dönüştüreceğiz"
AKOM tarih verip uyardı: 13 ilçeye dikkat! Metrekareye 40-70 kg yağış düşecek
ETİKETLER
#Şişli
#Beyoğlu
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Europol
#Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.