Binlerce dolar maaş vaadiyle kandırdılar! Dolandırıcılardan ‘yalan makinesi’ önlemi: Dolandırılmaktan korkmuşlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, Beyoğlu ve Şişli’deki merkezlerde ülkelere ve dillere göre ayrı çalışma masaları oluşturulduğu tespit edildi. Şüphelilerin, ulaştıkları kişileri yüksek kazanç vaadiyle sahte yatırım platformlarına yönlendirdiği, yatırılan paraların ise şebekenin kripto hesaplarına aktarıldığı belirtildi.

5 BİN DOLARA KADAR MAAŞ VAADİ

Sosyal medya üzerinden 3 bin ila 5 bin dolar maaş vaadiyle işe alınan çalışanlara, başlangıçta turizm danışmanlığı yapacakları söylendi.

YALAN MAKİNESİNE SOKTULAR

Çalışanların telefonlarının merkeze girişte toplandığı, bilgi sızdırıp sızdırmadıklarını belirlemek için işe giriş ve ayrılış aşamalarında “yalan makinesi” testine tabi tutuldukları öne sürüldü.

CİNAYET İDDİASI DA VAR

Soruşturma dosyasında, şebekeden para çaldığı iddia edilen bir çalışanın Ukrayna’da öldürüldüğüne dair bir ifade de yer aldı. Ölüm olayının şebekeyle bağlantısı ise henüz netlik kazanmış değil.

36 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

2026 yılı içinde benzer çağrı merkezlerine yönelik düzenlenen altı operasyonda toplam 662 kişi gözaltına alındı. Son operasyonda 97 kişi gözaltına alınırken 36 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar kapsamında 80 araç, 12 taşınmaz ve 20 milyon lira nakit dahil çeşitli malvarlıklarına el konuldu. Para trafiğinin araştırıldığı soruşturmanın, Europol ile koordinasyon içinde sürdüğü bildirildi. Öte yandan, yalan makinesi testine sokulan bazı şüphelilerin test sonuçlarının da ortaya çıktığı aktarıldı.