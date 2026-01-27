Menü Kapat
Yaşam
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Bir caretta caretta daha ölü bulundu! Katil yine insanoğlu çıktı

Mersin'de son 15 gün içinde sahile 7. kez ölmüş bir caretta caretta daha vurdu. Son dönemde artan bu ölümlerin ardından uzmanlar yine tek bir noktayı işaret etti. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.01.2026
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 09:57

Mersin'de sahile ölmüş bir caretta caretta (İribaş deniz kaplumbağası) daha vurdu. Bu carettayla birlikte 15 gün içerisinde şehir genelinde sahillere 7. kez deniz kaplumbağası ölüsü bulundu. Uzmanlar endişe verici bu olayın nedenini açıkladı.

Bir caretta caretta daha ölü bulundu! Katil yine insanoğlu çıktı

Uzmanlar, deniz kaplumbağalarının kış göçü döneminde açık denizde balıkçılıkta kullanılan trol ve uzatma ağlara takılarak boğulduklarını ve dalgalarla kıyıya vurduklarını söyledi.

Konuyla ilgili Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ayas, İhlas Haber Ajansı muhabirine konuştu.

Bir caretta caretta daha ölü bulundu! Katil yine insanoğlu çıktı

"AĞLARA TAKILMA, BOĞULMA ŞEKLİNDE ÖLÜMLER GERÇEKLEŞİYOR"

İlkbahar sonu ve yaz döneminde yuvalama döneminde kıyılarda olan hayvanların kış döneminde açık denizde olduğuna belirten Ayas," Özellikle Kasım ile Mart ayı arasında açık denize kışlama göçü yapıyorlar. Bu göç için gidiş-gelişlerde, özellikle balıkçılık sezonuna denk geldiği dönemlerde, yoğun ergin bireylerde ölümler görüyoruz. Ağlara takılma, boğulma şeklinde ölümler gerçekleşiyor. Trol ve uzatma ağları faaliyetleri sırasında bu kaplumbağa türlerinin bireyleri takılarak boğulabiliyorlar" diye konuştu.

Bir caretta caretta daha ölü bulundu! Katil yine insanoğlu çıktı

ÖLÜMLERİN ARKASINDA YİNE İNSANOĞLU VAR

Mersin Körfezi'nde ocak ayı içerisinde ölümlerin gerçekleştiğinin altını çizen Ayas,"Bunların tamamına yakını balıkçılık faaliyetinden kaynaklı olarak ağlara takılarak boğulma şeklinde olduğunu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

#Yaşam
