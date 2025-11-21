Bir zehirlenme faciası da Gümüşhane'de! Pide yiyen 29 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kelkit ilçesine bağlı Ünlüpınar beldesinde bulunan İmam Hatip Ortaokulu'nun pansiyonunda öğle yemeğinde dışarıdan sipariş edilen pideleri yedikten sonra çok sayıda öğrenci karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşadı. Şikayetlerin artması üzerine okul yönetimi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

PİDELERDEN NUMUNE ALINDI

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla 29 öğrenci Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk bilgilere göre öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yapılacak tahlillerin sonucuna göre öğrenciler taburcu edilecek.

Öte yandan olayla ilgili başsavcılık tarafından soruşturma başlatılırken, pide ve içeceklerden alınan numuneler incelenecek.