Bodrum'da kahreden olay! 9 yaşında geçirdiği kazada engelli kaldı, başka bir kazada can verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kahreden bir kaza yaşandı. 9 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu engelli kalan 35 yaşındaki Hasan Tabak, geçirdiği başka bir kaza sonucu hayatını kaybetti. "Öleceğiz bir gün, gömecekler, birkaç gün övecekler" sözlerini paylaşan Tabak’ın ölümü yakınlarını hüzne boğdu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Kazada 35 yaşındaki Hasan Tabak hayatını kaybetti. Hasan Tabak caddede yürüdüğü sırada Gümüşlük Mahallesi Kadıkalesi yolunda Tuncay T'nin kullandığı hafif ticari araç çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede yol kenarına savrulan Tabak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından araç sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Tabak'ın cenazesi, jandarma ve savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Görüntülerde bir arkadaşıyla yol kenarında yürüyen Tabak'a arkadan gelen hafif ticari aracın çarptığı görülüyor. Kazanın ardından Tabak'ın arkadaşının panik halde sağa sola koşuşturduğu da görüntülere yansıyor.

TALİHSİZ GENCİN HAYAT HİKAYESİ YÜREKLERİ BURKTU

Öte yandan altı aylıkken annesini kaybeden, 9 yaşındayken kamyonetin çarpması sonucu engelli kalan kendisine bakan babası ve babaannesini de kaybedince yalnız kalan Hasan Tabak Bodrum Engelliler Sağlık Vakfında yaptığı seramik ve hediyelik eşyalarla herkese örnek oluyordu.

ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON PAYLAŞIMI

Tabak’ın, kazadan bir gün önce sosyal medyada ölümle ilgili paylaşımlar yapması dikkat çekti. Neyzen Tevfik’in "Öleceğiz bir gün, gömecekler, birkaç gün övecekler" sözlerini paylaşan Tabak’ın ani ölümü, sevenlerini yasa boğdu.