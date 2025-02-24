Polisin alkollü sürücü ile imtihanı! 3 araca çarptı, söyledikleri şaşkına çevirdi

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI NEDİR?

Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak belirlenmesinin ardından uygulanacak trafik ceza miktarları da güncellendi. Hususi otomobilde 0,50 promil, diğer araçlarda 0,20 promil üzeri alkollü sürücülere, birinci defada 9 bin 267, ikinci defada 11 bin 622, üç ve üçten fazlasında 18 bin 677 lira ceza verilecek. İlk ihlalde sürücü belgesi 6 ay, ikincisinde 2 yıl, üç ve fazlasında 5'er yıl geri alınacak. Bir promil üzerinde alkollü olduğu tespit edilenler veya yasal sınırların üzerinde alkollü olarak trafik kazasına sebebiyet veren sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 179'uncu maddesinden işlem yapılacak.