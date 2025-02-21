Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Bolu Dağı'nda kar alarmı: Trafiğe kapatıldı!

Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı, Bolu Dağı'nda hayatı felç etti. Kar kalınlığının giderek artması ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu, Bolu Dağı çift şeritli olarak trafiğe kapatıldı…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 18:08

Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı sebebi ile Bolu Dağı çift şeritli kapatılarak otoyola yönlendirildi. Altay Kar fırtınası sebebi ile Düzce'de yoğun kar yağışı devam ediyor. Büyük araç geçişine kapatılan yollar, kar küreme faaliyetleri tüm hızıyla devam ederken Bolu Dağı'nda kar etkisini arttırdı.

ÇİFT ŞERİTLİ KAPATILDI

Yoğunluğun oluştuğu bölgede olumsuzluk yaşanmaması için Bölge trafik ekiplerince D-100 karayolu Bolu Dağı çift şeritli trafiğe kapatıldı. Güzergahı kullanmak isteyen sürücüler Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bolu Dağı'nda küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akıllara Bolu'daki otel faciası geldi! Camdan atlamak üzereyken yardımına vinç operatörü yetişti
Fenerbahçe ve Amed taraftarları Bolu'da birbirine girdi: Ortalık savaş alanına döndü!

Sıkça Sorulan Sorular

BOLU DAĞI NEREDE?
Bolu Dağları Bolu şehir merkezinin kuzeyinde kalan ve batı-doğu doğrultusunda uzanan bir dağ silsilesidir. Bölgenin en yüksek noktası Celedoruğu'dur (1980 m). Alan doğuda Devrek (Bolu) Çayı ile sınırlanır.
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.