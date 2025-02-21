Bolu Dağı'nda kar alarmı: Trafiğe kapatıldı!

Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı, Bolu Dağı'nda hayatı felç etti. Kar kalınlığının giderek artması ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu, Bolu Dağı çift şeritli olarak trafiğe kapatıldı…

Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı sebebi ile Bolu Dağı çift şeritli kapatılarak otoyola yönlendirildi. Altay Kar fırtınası sebebi ile Düzce'de yoğun kar yağışı devam ediyor. Büyük araç geçişine kapatılan yollar, kar küreme faaliyetleri tüm hızıyla devam ederken Bolu Dağı'nda kar etkisini arttırdı.

ÇİFT ŞERİTLİ KAPATILDI

Yoğunluğun oluştuğu bölgede olumsuzluk yaşanmaması için Bölge trafik ekiplerince D-100 karayolu Bolu Dağı çift şeritli trafiğe kapatıldı. Güzergahı kullanmak isteyen sürücüler Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bolu Dağı'nda küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor.