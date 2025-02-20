Akıllara Bolu'daki otel faciası geldi! Camdan atlamak üzereyken yardımına vinç operatörü yetişti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan bir tekstil üretim tesisinde yangın çıktı. Alevlerin hızla yayıldığı binada mahsur kalan bir kişi, kurtulmak için camdan sarkarken, onu fark eden bir vinç operatörü hemen harekete geçti.

VİNÇ OPERASTÖRÜ SON ANDA YETİŞTİ

Operatör, vinci binaya yaklaştırarak mahsur kalan kişiyi güvenli bir şekilde aşağı indirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki binalara sıçramasını engelledi. Dumandan etkilenen dört kişi sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AKILLARA BOLU'DAKİ OTEL FACİASI GELDİ

Bursa'dan gelen görüntüler akıllara Bolu'da 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel faciasını getirdi. Otelde çıkan yangında birçok kişi çıkış yolunu bulamamış onlarca metre yükseklikten kendilerini aşağı bırakmışlardı.