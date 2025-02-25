Bolu'da 10 kişinin yaşadığı evde yangın faciası! 1 kişi hayatını kaybetti

Bolu'da 10 kişinin yaşadığı 2 katlı evde gece saatlerinde yangın çıktı. Ev kısa sürede küle dönerken 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Bolu'da 10 kişinin yaşadığı evde can pazarı yaşandı. Gece saatlerin çıkan yangın 2 karlı evi bir anda sardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Yangında evde bulunanlar tahliye edilmeye başlandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Evden çıkarılamayan Fatma Yatsımoğlu hayatını kaybetti. Yangında evde yaşayan bir başka kişi ise ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın söndürüldü. İki katlı ahşap ev küle döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.