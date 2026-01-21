Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Bolu'da 13 yaşındaki çocuk tarafından öldürülen Alperen Ömer Toprak'ın ailesine tehdit mesajları

Bolu'da 15 yaşındaki Alperen Ömer Toprak’ın bir yumrukla hayatını kaybettiği olayda yargılama sürüyor. 13 yaşındaki tutuklu sanığın cinayetten bir saat önce silahlı fotoğraf paylaştığı, maktulün ailesine ise kan donduran tehdit mesajları gönderildiği belirlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bolu'da 13 yaşındaki çocuk tarafından öldürülen Alperen Ömer Toprak'ın ailesine tehdit mesajları
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 22:00
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 22:09

12 Haziran 2025 tarihinde İsmetpaşa Caddesi'nde bulunan Kültür Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki S.Ş. ile 15 yaşındaki Alperen Ömer Toprak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ş., Toprak'a yumruk attı. Darbenin etkisiyle yere yığılan Toprak'ın kalbi durdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp masajı ile Alperen Ömer Toprak'ı hayata döndürdü. Hastaneye kaldırılan Toprak, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 13 yaşındaki S.Ş. ile yanında bulunan 14 yaşındaki arkadaşı E.Y., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden S.Ş. tutuklanırken, E.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bolu'da 13 yaşındaki çocuk tarafından öldürülen Alperen Ömer Toprak'ın ailesine tehdit mesajları

DAVA 4 MART'A ERTELENDİ

Olaya ilişkin açılan davanın ikinci celsesi, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıkların yaşlarının küçük olması nedeniyle duruşma kapalı oturumda yapıldı. Mahkeme heyeti, önceki celsede Adli Tıp Kurumu'ndan talep edilen otopsi raporunun henüz dosyaya ulaşmaması nedeniyle duruşmayı 4 Mart'a erteledi.

Bolu'da 13 yaşındaki çocuk tarafından öldürülen Alperen Ömer Toprak'ın ailesine tehdit mesajları

AİLEYE TEHDİT MESAJLARI

Öte yandan hayatını kaybeden Alperen Ömer Toprak'ın ailesine, yurt dışına kayıtlı numaralardan, ‘Sizin kafanızı kesip, köpeklere yem edeceğim', 'Oğlunuzu öldüren kardeşlerime helal', 'Alperen nasıl öldü ama, çok zevkli değil miydi?' gibi tehdit mesajları geldiği öğrenildi.

Bolu'da 13 yaşındaki çocuk tarafından öldürülen Alperen Ömer Toprak'ın ailesine tehdit mesajları

OLAYDAN ÖNCE SİLAHLI PAYLAŞIM

Alperen Ömer Toprak'ın ölümüne neden olan olayda tutuklu sanık S.Ş.'nin, olaydan yaklaşık 1 saat önce sosyal medya hesabından tabancalı bir fotoğraf paylaştığı da ortaya çıktı.

Bolu'da 13 yaşındaki çocuk tarafından öldürülen Alperen Ömer Toprak'ın ailesine tehdit mesajları

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan ailenin avukatı Alper Coşkun, ailenin tehditlere maruz kaldığını belirterek, "Bugün davanın ikinci duruşması yapıldı. Adli tıptan rapor bekliyoruz. Şu an dosyanın kararı çıkması için tek eksik adli tıptan beklenen rapor. Umarım bir an önce sonuçlanır. Aile bu süreç boyunca 'Alperen ne güzel öldü' gibi mesajlar aldı" şeklinde konuştu.

Bolu'da 13 yaşındaki çocuk tarafından öldürülen Alperen Ömer Toprak'ın ailesine tehdit mesajları

AKRANLARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN AHMET MİNGUZZİ VE ATLAS ÇAĞLAYAN'IN AİLELERİ DE TEHDİT EDİLMİŞTİ

Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine ve geçtiğimiz günlerde Güngören'de yaşıtlarının bıçaklı saldırısına uğrayarak katledilen Atlas Çağlayan'ın ailesine de tehdit içerikli mesajlar gönderilmişti.

Bolu'da 13 yaşındaki çocuk tarafından öldürülen Alperen Ömer Toprak'ın ailesine tehdit mesajları
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mattia Ahmet'in annesi Yasemin Minguzzi aldığı tehdit mesajlarını okudu! Kan donduran satırlar
Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları! İnsanlık müsveddeleri için soruşturma başlatıldı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.