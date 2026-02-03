Bolu'da gelen sesler mahalleliyi şüphelendirdi! Girdiği evden 2 gün boyunca çıkmadı

Bolu'da cezaevinden 9 gün önce tahliye olan ve miras anlaşmazlığı nedeniyle boş duran binaya balkondan girerek saklanan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin iki gün boyunca evden hiç çıkmadığı öğrenildi.

MAHALLELİLRLER SESLERDEN ŞÜPHELENDİ

Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, cezaevinden 9 gün önce çıkan Erdoğan H., iki gün önce gece saatlerinde 3 katlı metruk binaya balkondan tırmanarak girdi. Bir süre sonra metruk binadan sesler geldiğini duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



2 GÜN BOYUNCA EVDEN HİÇ ÇIKMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Binanın mirasçılarından bir kadın çağırılarak kapı açtırıldı. Polis ekipleri metruk binaya girerek Erdoğan H.'yi yakaladı. Erdoğan H.'nin içeride bulduğu malzemeleri kullanarak 2 gün boyunca evden hiç çıkmadığı tespit edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili işlem başlattı.