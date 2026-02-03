Menü Kapat
TGRT Haber
Cezaevinden 4 ay önce tahliye oldular! Veresiye alkol almak için cinayet işlediler

Adana’nın Kozan ilçesinde bir tekel bayisinde bir kişinin ölüp bir kişinin yaralandığı kavganın sebebi ortaya çıktı. Yaklaşık 4 ay önce cezaevinden tahliye olan şüphelilerin alkol almak istemeleri nedeniyle kavga ettiği öğrenildi. Şüpheliler, 28 saatte dağ köyünde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Cezaevinden 4 ay önce tahliye oldular! Veresiye alkol almak için cinayet işlediler
Geçtiğimiz akşam bir tekel bayiine gelen Ş.K. ve F.Y. veresiye alkol almak istedi. İş yeri sahiplerinin talebi reddetmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi M.Ö. ile yanında bulunan Mustafa Çomak ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Çomak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cezaevinden 4 ay önce tahliye oldular! Veresiye alkol almak için cinayet işlediler

KÖY KUŞATILDI

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların ilçeye bağlı Ergenuşağı köyü kırsalına kaçtığı tespit edildi. Polis ve jandarma ekipleri köyü kuşatarak operasyon düzenledi.

Cezaevinden 4 ay önce tahliye oldular! Veresiye alkol almak için cinayet işlediler

28 SAAT SONRA YAKALANDILAR

Zorlu arazi şartlarında sürdürülen çalışmalarda ahırlar, kayalık alanlar ve taşlık bölgeler tek tek arandı. Gece boyunca termal kameralar kullanılarak şüphelilerin kaçmasına izin verilmedi. Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda, yaralı halde kaçtığı belirlenen Ş.K. ile yanında bulunan F.Y. olaydan 28 saat sonra kıskıvrak yakalandı. Zanlıların kaçmasına yardım ettiği belirlenen K.K. ve V.K. de gözaltına alındı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin'in de sahada bizzat yönettiği operasyon havadan görüntülendi. Şüphelilerin daha önce cezaevinde bulunduğu ve yaklaşık 4 ay önce tahliye oldukları öğrenildi. Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

