Bolu'da orman yangını! Alevlere müdahale sürüyor

İstanbul
Bolu'nun Mengen ilçesindeki Kıyaslar köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.
Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz ekibi sevk edildi.
Yangının giderek büyüdüğü bildirilirken, ormanlık alanın çok dik olması nedeniyle alevlere ulaşmakta zorluk yaşayan ekiplere helikopter desteği gönderildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.