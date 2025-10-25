Menü Kapat
 Özge Sönmez

Böyle anne olmaz olsun! Gencin yanına oturdu, 2 aylık bebeğini ona bırakıp kaçtı

Tekirdağ Çorlu'da yaşanan skandal kan dondurdu. Genç kadın, 2 aylık bebeğini 'babası alacak' diyerek banka bırakarak kaçtı. Vatandaşın ihbarı üzerine ekipler devreye girdi, bebek korkuma altına alındı.

25.10.2025
25.10.2025
saat ikonu 08:29

Cemaliye Mahallesi Saray Caddesi üzeri eski Gaziler Parkı civarında yaşanan olay kan dondurdu. Bankta oturan bir gencin yanına gelen kadın, 2 aylık bebeğini 'babası alacak' diyerek sırra kadem bastı. Genç adam bebekle birlikte 1 saat bekledi fakat ne gelen oldu ne de giden. Aradan geçen 1 saatlik zamanın ardından bebeğe sahip çıkan olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan duyarlı vatandaş, ekip talebinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine ve ekipleri sevk edildi.

Böyle anne olmaz olsun! Gencin yanına oturdu, 2 aylık bebeğini ona bırakıp kaçtı

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Polis gözetiminde sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu değerlendirildi. Hastaneye kaldırılan bebeğin koruma altına alındığı belirtildi.

Böyle anne olmaz olsun! Gencin yanına oturdu, 2 aylık bebeğini ona bırakıp kaçtı

"KİMSE ALMASA BEN ALIRDIM EVİME"

Sokağa terk edilen 2 aylık bebeğin ailesinin bulunması için polis tarafından inceleme başlatıldı. Öte yandan parkta bulunan bir vatandaş, "Bebeği bir abla bırakmış ve babası gelip alacağını söylemiş ancak bir saat oldu bebeğe sahip çıkan olmadı. Ben de vicdanen daha fazla bekleyemedim. Gerekli mercilere bildirdik. Eğer kimse almasa, sahip çıkmasa bile ben alır evime götürür sahip çıkardım" diye konuştu.

Böyle anne olmaz olsun! Gencin yanına oturdu, 2 aylık bebeğini ona bırakıp kaçtı
