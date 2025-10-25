Böyle anne olmaz olsun! Gencin yanına oturdu, 2 aylık bebeğini ona bırakıp kaçtı

Cemaliye Mahallesi Saray Caddesi üzeri eski Gaziler Parkı civarında yaşanan olay kan dondurdu. Bankta oturan bir gencin yanına gelen kadın, 2 aylık bebeğini 'babası alacak' diyerek sırra kadem bastı. Genç adam bebekle birlikte 1 saat bekledi fakat ne gelen oldu ne de giden. Aradan geçen 1 saatlik zamanın ardından bebeğe sahip çıkan olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan duyarlı vatandaş, ekip talebinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Polis gözetiminde sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu değerlendirildi. Hastaneye kaldırılan bebeğin koruma altına alındığı belirtildi.

"KİMSE ALMASA BEN ALIRDIM EVİME"

Sokağa terk edilen 2 aylık bebeğin ailesinin bulunması için polis tarafından inceleme başlatıldı. Öte yandan parkta bulunan bir vatandaş, "Bebeği bir abla bırakmış ve babası gelip alacağını söylemiş ancak bir saat oldu bebeğe sahip çıkan olmadı. Ben de vicdanen daha fazla bekleyemedim. Gerekli mercilere bildirdik. Eğer kimse almasa, sahip çıkmasa bile ben alır evime götürür sahip çıkardım" diye konuştu.