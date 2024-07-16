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Böyle eziyet görülmedi! Bursalı damada ecel terleri döktürdüler

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Temmuz 2024 10:26 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 10:33

Yıllardır süregelen düğün geleneklerine bir yenisi daha eklendi. Bursa İznik'te damada yapılanlar 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Damadı önce forklifte astılar ardından bahçe hortumuyla yıkayıp su dolu bidona soktular. Sonra ise el arabasıyla sokak sokak gezdirdiler.


İznik ilçesinde çiftçilik ile uğraşan Hasan Bafralı, Rumeysa Çakıroğlu ile dünya evine girdi.

Böyle eziyet görülmedi! Bursalı damada ecel terleri döktürdüler - 1. Resim

FORKLİFTE ASIP HORTUMLA YIKADILAR 

Damadın arkadaşları tarafından yapılan şakalar ‘Bu kadar da olmaz' dedirtti.

Gelin alma sırasında damat Hasan Bafralı'nın arkadaşları, önce damadı forklifte astı, ardından bahçe hortumu ile yıkayıp su dolu bidona soktular.

Böyle eziyet görülmedi! Bursalı damada ecel terleri döktürdüler - 2. Resim

GELİN ARABASINI URGANLA ÇEKTİ

Damada yapılanlar bununla da kalmadı. Başında yumurta kırılan damat, ardından gelin arabasını urganla çekti.

Üzerine un atılan damada damacana ile su döküldü.

Böyle eziyet görülmedi! Bursalı damada ecel terleri döktürdüler - 3. Resim

Damadın arkadaşları bunlarla da yetinmeyerek, Bafralı'nın üstünü yırttı, ağzına emzik vererek oyunlar oynattı.

Böyle eziyet görülmedi! Bursalı damada ecel terleri döktürdüler - 4. Resim

ELLERİYLE GELİNE KAHVE YAPTI

Damat elleri ile geline kahve yapıp ikram etmeyi de ihmal etmedi.

Gelin alma geleneğinin ardından akşama yapılan düğünle genç çift dünya evine girdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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