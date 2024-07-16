Böyle eziyet görülmedi! Bursalı damada ecel terleri döktürdüler

16 Temmuz 2024 10:26 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 10:33

Düğün çekimi için gelinlik ve damatlıkla 14 kilometre tırmandılar

Düğün çekimi için gelinlik ve damatlıkla 14 kilometre tırmandılar



İznik ilçesinde çiftçilik ile uğraşan Hasan Bafralı, Rumeysa Çakıroğlu ile dünya evine girdi.

FORKLİFTE ASIP HORTUMLA YIKADILAR

Damadın arkadaşları tarafından yapılan şakalar ‘Bu kadar da olmaz' dedirtti.

Gelin alma sırasında damat Hasan Bafralı'nın arkadaşları, önce damadı forklifte astı, ardından bahçe hortumu ile yıkayıp su dolu bidona soktular.

GELİN ARABASINI URGANLA ÇEKTİ

Damada yapılanlar bununla da kalmadı. Başında yumurta kırılan damat, ardından gelin arabasını urganla çekti.

Üzerine un atılan damada damacana ile su döküldü.

Damadın arkadaşları bunlarla da yetinmeyerek, Bafralı'nın üstünü yırttı, ağzına emzik vererek oyunlar oynattı.

ELLERİYLE GELİNE KAHVE YAPTI

Damat elleri ile geline kahve yapıp ikram etmeyi de ihmal etmedi.

Gelin alma geleneğinin ardından akşama yapılan düğünle genç çift dünya evine girdi.