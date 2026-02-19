Böyle rekor görülmedi! Belediye, yılda 3 bin 365 defa otobüse binen yaşlı adamı sosyal medyada duyurdu

Kategoriler
Sivas’ta yaşayan ve 65 yaş üzeri serbest kartı bulunan Mehmet S. İsimli vatandaş ilginç bir rekora imza attı. Belediyeye ait halk otobüslerini geçtiğimiz yıl boyunca 3 bin 365 defa kullanan vatandaş aynı zamanda günlük 25 biniş rekorunu da elinde tutuyor.
Eşine az rastlanır bu durumu sosyal medya hesabından kamuoyu ile paylaşan Sivas Belediyesi, hazırladığı postta,
“65 yaş üzeri serbest biniş kartına sahip Mehmet S. Adlı hemşehrimiz 2025 yılında tam 3.365 kez halk otobüslerimize binerek önemli bir rekora imza attı.
25 binişle günlük rekoru da elinde bulunduran Mehmet S.’yi şehir içi ulaşımımıza yoğun ilgisinden dolayı tebrik ediyoruz.” İfadeleri yer aldı.
Aynı zamanda belediyenin yaptığı paylaşımda yer alan notta, Otobüslerin şehir turu için değil, ulaşım için olduğu vurgusu yapıldı.