10°
Böyle rekor görülmedi! Belediye, yılda 3 bin 365 defa otobüse binen yaşlı adamı sosyal medyada duyurdu

Sivas Belediyesi, 2025 Toplu Taşıma Şampiyonu’nu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. 65 yaş ve üzeri serbest kart sahibi Mehmet S. İsimli vatandaşın geçtiğimiz yıl 3 bin 365 defa halk otobüslerini kullandığını belirten belediye, vatandaşın adeta direksiyon başındakilerle mesai arkadaşı olduğunu belirtti.

Böyle rekor görülmedi! Belediye, yılda 3 bin 365 defa otobüse binen yaşlı adamı sosyal medyada duyurdu
’ta yaşayan ve 65 yaş üzeri serbest kartı bulunan Mehmet S. İsimli vatandaş ilginç bir rekora imza attı. Belediyeye ait halk otobüslerini geçtiğimiz yıl boyunca 3 bin 365 defa kullanan vatandaş aynı zamanda günlük 25 biniş rekorunu da elinde tutuyor.

Sivas'ta yaşayan 65 yaş üstü serbest kart sahibi Mehmet S. isimli vatandaş, geçtiğimiz yıl halk otobüslerini 3.365 kez kullanarak ve günlük 25 biniş rekoruyla dikkat çekti.
Mehmet S. isimli vatandaş, Sivas'ta 65 yaş üzeri serbest kartı sahibidir.
Vatandaş, geçtiğimiz yıl boyunca halk otobüslerini 3.365 defa kullanmıştır.
Aynı zamanda günlük 25 biniş rekorunu elinde bulundurmaktadır.
Bu durum, Sivas Belediyesi tarafından sosyal medya hesabından kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Belediye, Mehmet S.'yi şehir içi ulaşımına yoğun ilgisinden dolayı tebrik etmiştir.
Belediyenin paylaşımında, otobüslerin şehir turu için değil, ulaşım için olduğu vurgulanmıştır.
Böyle rekor görülmedi! Belediye, yılda 3 bin 365 defa otobüse binen yaşlı adamı sosyal medyada duyurdu

Eşine az rastlanır bu durumu sosyal medya hesabından kamuoyu ile paylaşan Sivas Belediyesi, hazırladığı postta,

“65 yaş üzeri serbest biniş kartına sahip Mehmet S. Adlı hemşehrimiz 2025 yılında tam 3.365 kez halk otobüslerimize binerek önemli bir rekora imza attı.

25 binişle günlük rekoru da elinde bulunduran Mehmet S.’yi şehir içi ulaşımımıza yoğun ilgisinden dolayı tebrik ediyoruz.” İfadeleri yer aldı.

Aynı zamanda belediyenin yaptığı paylaşımda yer alan notta, Otobüslerin şehir turu için değil, ulaşım için olduğu vurgusu yapıldı.

