Böyle yol görülmedi! "Böbreğinde taş olan bu yolda düşürür"

Yedigöller ve Uzungöl'e bağlantısı bulunan Üzengili Yaylası'ndaki stabilize yolun bozukluğu bölge halkını canından bezdirdi. Yeşil Yol kapsamında değerlendirilen yol için bölge halkı düzenleme beklerken, yıllar geçmesine rağmen hiçbir değişiklik olmadığı görüldü. Yöre halkı ise durumdan oldukça şikayetçi. Üzengili sakinlerinden İhsan Karaaslan, yolun bozukluğuna " Köyden yoğurt getiriyoruz, yolda ayran oluyor. Bu kadar bozuk bir yoldan bahsediyoruz"bu sözlerle dikkat çekti.

"BÖBREĞİNDE TAŞ OLAN, YAYLAYA ÇIKANA KADAR TAŞINI DÜŞÜRÜR"

Üzengili sakinlerinden İhsan Karaaslan, yolun bozukluğu nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, "Biz burada hayvancılıkla uğraşıyoruz. Yaylaya gidip gelmek gerçekten zor. Burası aynı zamanda turistik bir bölge. Uzungöl'ün arka tarafındayız ama yollarımızın bozukluğu nedeniyle buralara turist gelemiyor. Yolumuz o kadar kötü ki böbreğinde taş olan yaylaya çıkana kadar taşını düşürür, maden suyu içmesine gerek yok. Köyden yoğurt getiriyoruz, yolda ayran oluyor. Bu kadar bozuk bir yoldan bahsediyoruz" dedi.



"YOLLAR OLDUKÇA TEHLİKELİ"

Söz konusu yol üzerinden Trabzon'dan Bayburt'a gelen Yasin Dumanoğlu, yolun tehlikeli olduğunu söyleyerek, "Biz Uzungöl'den geldik. Yollar oldukça tehlikeliydi, birçok noktada ciddi manevralar yapmak zorunda kaldık. Bazı bölgelerde büyük çukurlar oluşmuş. Bu çukurların onarılmasıyla bile büyük bir rahatlama sağlanabilir. Özellikle Bayburt sınırına kadar olan kısmın acilen elden geçirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"YOLUN TURİZME KAZANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Yolun asfaltlanması gerektiğini belirten Davut Karaaslan ise, "Burası, göller bölgesine bağlantı sağlayan önemli bir yol. Kışın yollar daha da kötü hale geliyor. Uzungöl'deki turistten Bayburt'un da faydalanabilmesi için bu yolun önemi büyük. Yolun turizm açısından daha elverişli hale getirilmesini ve bir an önce asfaltlanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bölge sakinleri, yolun düzeltilmesiyle hem yaşam kalitesinin artacağını hem de turizm hareketliliği sayesinde Bayburt ekonomisinin canlanacağını belirterek, yetkililere çağrıda bulundular.