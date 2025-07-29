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 | Özge Sönmez

Böyle yol görülmedi! "Böbreğinde taş olan bu yolda düşürür"

Bayburt'un Üzengili Yaylası'ndan Trabzon'a ulaşım sağlanan stabilize yol hem ziyaretçileri hem de bölge sakinlerini bıktırdı. Yıllardır asfalt yol bekleyen bölge sakinleri duruma çare bulunmasını istedi. Üzengili Yaylası sakini İhsan Karaaslan yolun bozukluğunu "Yolumuz o kadar kötü ki böbreğinde taş olan yaylaya çıkana kadar taşını düşürür" diyerek anlattı

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Böyle yol görülmedi!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 11:02

Yedigöller ve 'e bağlantısı bulunan Üzengili Yaylası'ndaki stabilize yolun bozukluğu bölge halkını canından bezdirdi. Yeşil Yol kapsamında değerlendirilen yol için bölge halkı düzenleme beklerken, yıllar geçmesine rağmen hiçbir değişiklik olmadığı görüldü. Yöre halkı ise durumdan oldukça şikayetçi. Üzengili sakinlerinden İhsan Karaaslan, yolun bozukluğuna " Köyden yoğurt getiriyoruz, yolda ayran oluyor. Bu kadar bozuk bir yoldan bahsediyoruz"bu sözlerle dikkat çekti.

Böyle yol görülmedi! "Böbreğinde taş olan bu yolda düşürür"

"BÖBREĞİNDE TAŞ OLAN, YAYLAYA ÇIKANA KADAR TAŞINI DÜŞÜRÜR"

Üzengili sakinlerinden İhsan Karaaslan, yolun bozukluğu nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, "Biz burada hayvancılıkla uğraşıyoruz. Yaylaya gidip gelmek gerçekten zor. Burası aynı zamanda turistik bir bölge. Uzungöl'ün arka tarafındayız ama yollarımızın bozukluğu nedeniyle buralara turist gelemiyor. Yolumuz o kadar kötü ki böbreğinde taş olan yaylaya çıkana kadar taşını düşürür, maden suyu içmesine gerek yok. Köyden yoğurt getiriyoruz, yolda ayran oluyor. Bu kadar bozuk bir yoldan bahsediyoruz" dedi.

Böyle yol görülmedi! "Böbreğinde taş olan bu yolda düşürür"

"YOLLAR OLDUKÇA TEHLİKELİ"

Söz konusu yol üzerinden Trabzon'dan Bayburt'a gelen Yasin Dumanoğlu, yolun tehlikeli olduğunu söyleyerek, "Biz Uzungöl'den geldik. Yollar oldukça tehlikeliydi, birçok noktada ciddi manevralar yapmak zorunda kaldık. Bazı bölgelerde büyük çukurlar oluşmuş. Bu çukurların onarılmasıyla bile büyük bir rahatlama sağlanabilir. Özellikle Bayburt sınırına kadar olan kısmın acilen elden geçirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Böyle yol görülmedi! "Böbreğinde taş olan bu yolda düşürür"

"YOLUN TURİZME KAZANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Yolun asfaltlanması gerektiğini belirten Davut Karaaslan ise, "Burası, göller bölgesine bağlantı sağlayan önemli bir yol. Kışın yollar daha da kötü hale geliyor. Uzungöl'deki turistten Bayburt'un da faydalanabilmesi için bu yolun önemi büyük. Yolun açısından daha elverişli hale getirilmesini ve bir an önce asfaltlanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.
Bölge sakinleri, yolun düzeltilmesiyle hem yaşam kalitesinin artacağını hem de turizm hareketliliği sayesinde Bayburt ekonomisinin canlanacağını belirterek, yetkililere çağrıda bulundular.

Böyle yol görülmedi! "Böbreğinde taş olan bu yolda düşürür"
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ETİKETLER
#karayolu
#turizm
#uzungöl
#Yedigöller Milli Parkı
#Üzengili Yaylası
#Yol Bozukluğu
#Yaşam
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