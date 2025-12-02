Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Böylesi anca komedi filmlerinde olur: Alkollü sürücünün çarptığı arabadan bakın kim çıktı

Aksaray'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen bir sürücü, seyir halindeyken il emniyet müdürünün olduğu makam aracına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü 1.19 promil alkollü çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 00:35
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 00:35

Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinden Fatih Mahallesi istikametine seyreden Miraç Mustafa A. idaresindeki 68 FK 398 plakalı Opel marka otomobil, ışıklara yaklaştığı sırada yanında seyreden 68 AEP 841 plakalı İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Öztürk'ün bulunduğu makam aracına çarptı.

Böylesi anca komedi filmlerinde olur: Alkollü sürücünün çarptığı arabadan bakın kim çıktı

1.19 PROMİL ÇIKTI

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, sonrası kaçma girişiminde bulunan sürücü, kaçamadan yakalanarak ters kelepçeyle etkisiz hale getirildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis aracı kafesine bindirilen sürücü kaza yerine gelen trafik ekiplerince alkol metre ile yapılan ölçümünde 1.19 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 lira kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Böylesi anca komedi filmlerinde olur: Alkollü sürücünün çarptığı arabadan bakın kim çıktı

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem başlatıldı.

Böylesi anca komedi filmlerinde olur: Alkollü sürücünün çarptığı arabadan bakın kim çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Amasya'da dehşet zinciri! Mahkum ve jandarmaların bulunduğu araçlar feci kazaya karıştı
Görüntüler şaşkına çevirdi! Eskişehir'de otomobil ağacın üzerine çıktı
ETİKETLER
#trafik polisi
#aksaray
#kaza
#para cezası
#Alkollü Araç Kullanımı
#Ehliyet Iptali
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.