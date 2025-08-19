Menü Kapat
Avatar
Editor
 Ceyda Altun

Böylesi görülmedi! Dev bal kabağı vatandaşı hayrete düşürdü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir çiftçi tarafından yetiştirilen 85 kilo ağırlığında devasa sebze bal kabağı, görenlerin ilgi odağı haline geldi. Vatandaşlar bal kabağı önünde hatıra fotoğrafı çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 11:34

’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı Mahallesi’nde hem manav işleten hem de yapan Hüseyin Cepel, kendisine ait bahçede 85 kilogram ağırlığında devasa bal kabağı yetiştirdi. Yetiştirdiği bal kabağını dükkanına getiren Cepel, vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar bal kabağı önünde hatıra fotoğrafı çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi.

"ÖYLESİNE ATTIĞIMIZ TOHUMDAN DEV KABAK YETİŞTİ"

Bahçesinde doğal sebzelerin yanında bal kabağı da yetiştirdiğini belirten Cepel, "Alemşahlı Mahallemizde kayınpederimin tarlasında yazlık doğal sebze için patlıcan, domates, biber ve diğer ürünleri taze olarak toplayarak ilçede kendimize ait manav dükkanında satış yapıyorum. Sebze bahçemin kıyısına bir kaç yerli bal kabağı tohumu atmıştık. İçlerinden bir tanesi çok büyüktü dikkatimizi çekti. Kopardık Sarıgöl’de manav dükkanında süs olsun, dikkat çeksin diye sergilemeye koyduk. Büyük ilgi gördü" dedi.

