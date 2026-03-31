Bozüyük’te aç kalan köpekler birbirlerini yediği görüntülerin ardından bölgede yeni bir skandala daha imza atıldı. Toplanan ve hayvanları görmek istediklerini belirten grup adına Bilecik Barosu avukatlarından Zeynep Varlık, hayvanlara ötenazi uygulandığı ve toplu şekilde katledildiği yönünde C. Savcılığına şikâyette bulundu.

HABERİN ÖZETİ Bozüyük'te bir barınak skandalı daha! Yeni ölmüş köpek ve kediler bulundu Bozüyük'te hayvan barınağında ölü hayvanların bulunması üzerine hayvan hakları savunucuları tarafından şikayette bulunuldu. Hayvanlara ötenazi uygulandığı ve toplu şekilde katledildiği iddiaları üzerine C. Savcılığı'na şikayette bulunuldu. Yapılan incelemede 6 köpeğin ve 1 kedinin ölü olarak bulunduğu tespit edildi.

6 KÖPEK VE BİR KEDİ ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda, iddiaların doğruluğunun araştırılması amacıyla Avukat Zeynep Varlık ile birlikte jandarma ekipleri 03.00 saatleri arasında hayvan barınağında detaylı inceleme yapıldı. Yapılan incelemede, yeni ölmüş olduğu değerlendirilen 6 köpeğin kapalı bir alana alındığı ve yine yeni ölmüş olduğu değerlendirilen 1 kedi tespit edildi.