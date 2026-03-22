Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Bucak Belediyesi barınağında kan donduran görüntüler! Yavru köpek ölüleri hayvanseverleri ayağa kaldırdı

Bucak Belediyesi bünyesindeki Ebru Başarır Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne giren bir grup hayvansever, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Çok sayıda yavru köpeğin öldüğü ve bazılarının boyunlarında derin yaralar olduğu kameralara yansırken, Burdur Valiliği "üzüntü verici görüntüler" üzerine sorumlular hakkında idari ve hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.03.2026
saat ikonu 20:44
|
GÜNCELLEME:
22.03.2026
saat ikonu 21:24

Burdur'un Bucak ilçesinde bulunan Bucak Belediyesine ait bakımevi ve rehabilitasyon merkezine çekilen görüntüler hayvanseveleri ayağa kaldırdı. Ölen yavru köpeklerin boyunlarında ciddi yaraların olduğu belirtilirken, Burdur Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı.

YAVRU KÖPEK ÖLÜLERİ VE DERİN YARALAR

Olay, Bucak Belediyesi bünyesinde kurulan Ebru Başarır Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hayvanseverlerden oluşan bir grup, bahse konu hayvan barınağına gelerek köpeklerin durumunu görmek istedi. Grup tarafından bazı köpeklerin öldüğünü ve boyun kısımlarında ciddi yaraların olduğunu görülmesi üzerine durum kayıt altına alındı. Hayvanseverler tarafından kayıt altına alınan görüntülerde, çok sayıda yavru ölü köpek ve köpeklerin boynundaki ciddi yaralar olduğu görüldü.

Bucak Belediyesi barınağında kan donduran görüntüler! Yavru köpek ölüleri hayvanseverleri ayağa kaldırdı

GÖRÜNTÜLER SONRASI HAYVANSEVERLER AYAĞA KALKTI

Görüntüler hayvanseverleri ayağa kaldırırken konuya ilişkin Burdur Valiliği açıklama yayımlandı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya mecraları ve basın yayın organlarında, Bucak ilçemizde faaliyet gösteren sokak hayvanları bakımevi ve rehabilitasyon merkezine ilişkin çeşitli iddialar yer almıştır. Yansıyan üzüntü verici görüntü ve iddialara ilişkin olarak, konunun tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla gerekli inceleme ve idari soruşturma süreci başlatılmış olup, tespit edilecek sorumlular hakkında idari ve hukuki işlemler titizlikle uygulanacaktır. Hayvanların sağlığı ve refahı öncelikli olup, süreç ilgili kurumlar tarafından hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.

Bucak Belediyesi barınağında kan donduran görüntüler! Yavru köpek ölüleri hayvanseverleri ayağa kaldırdı

Belediye tarafından ise konuya ilişkin tahkikatın devam ettiği belirtilirken, merkezden görevli olan personellerin görevlerinden alındığı öğrenildi.

