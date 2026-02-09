Bu kadarına da pes! Piknikte bulduğu patlamamış top mermisini 10 gün evinde sakladı, müzeye gülerek getirdi

Gürsu ilçesinde piknik yapmaya giden P.A., toprak üzerinde dikkatini çeken bir demir parçası buldu. Parçayı eline alan P.A.’nın, daha sonra bunun top mermisi olduğunu fark etti. Durumu yetkililere bildirmek yerine mermiyi evine götüren P.A.’nın, patlamamış mühimmatı yaklaşık 1 hafta boyunca evinde sakladığı belirtildi. Aradan geçen 10 günün ardından P.A., top mermisini Çekirge’deki Arkeoloji Müzesi’ne teslim etmek üzere getirdi.

MÜZEYE BOMBA İMHA EKİPLERİ GELDİ

Müze görevlisinin durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis, bomba imha ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede merminin patlamamış olduğu tespit edilirken, ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan P.A.’nın, "piknik yaparken buldum" diyerek gülmesi dikkat çekerken, top mermisi incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.