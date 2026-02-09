Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Bu kadarına da pes! Piknikte bulduğu patlamamış top mermisini 10 gün evinde sakladı, müzeye gülerek getirdi

Bursa’da bir vatandaş piknik yaparken patlamamış top mermisi buldu. Ancak durumu görevlilere bildirmek yerine mermiyi evine götürdü. 10 gün sakladıktan sonra elinde patlamamış top mermisiyle arkeoloji müzesine gelen şahıs ortalığı karıştırırken, rahat tavırları dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 15:25

ilçesinde piknik yapmaya giden P.A., toprak üzerinde dikkatini çeken bir demir parçası buldu. Parçayı eline alan P.A.’nın, daha sonra bunun top mermisi olduğunu fark etti. Durumu yetkililere bildirmek yerine mermiyi evine götüren P.A.’nın, patlamamış mühimmatı yaklaşık 1 hafta boyunca evinde sakladığı belirtildi. Aradan geçen 10 günün ardından P.A., top mermisini Çekirge’deki Arkeoloji Müzesi’ne teslim etmek üzere getirdi.

Bu kadarına da pes! Piknikte bulduğu patlamamış top mermisini 10 gün evinde sakladı, müzeye gülerek getirdi

MÜZEYE BOMBA İMHA EKİPLERİ GELDİ

görevlisinin durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis, bomba imha ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede merminin patlamamış olduğu tespit edilirken, ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan P.A.’nın, "piknik yaparken buldum" diyerek gülmesi dikkat çekerken, top mermisi incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türk mühendislerden "dron tehdidine" çözüm: Dakikada 3000 mermi yağdırıyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tabka'da mermiler sustu, kutlamalar başladı! Halk sokaklara döküldü
ETİKETLER
#müze
#gürsu
#Bomba Imha
#Top Mermisi
#Patlamamış Mühimmat
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.