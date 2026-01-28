Büfede çıkan kavgada kan aktı! Denizli'de iki çocuk babası pompalı tüfekle katledildi

26 Ocak 2026 Pazartesi günü gece saat 03.00 sıralarında Denizli’nin Pamukkale ilçesi Sevindik Mahallesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, mahallede ikamet eden Ahmet Ünal, gece saatlerinde alışveriş yapmak için bir büfeye gitti. Büfe sahibi Hasbi D. ile Ahmet Ünal arasında alışveriş sırasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede küfürleşmeye dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasbi D., büfede bulunan tüfeği alarak Ahmet Ünal’a ateş etti. Göğsünden ağır yaralanan Ünal, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastane doktorların uzun uğraşına rağmen Ünal bir günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan büfe sahibi Hasbi D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

H.D'nin ifadesinde, Ahmet Ünal'ın alkol almak için iş yerine geldiğini belirterek, "Dükkandan içki ve çerez aldı. Hesap 1000 lira tutmuştu. Ahmet hesabın 400 lira fazla tuttuğunu söyleyerek küfür etti. Oğlu da dükkanıma tabancayla ateş edip camlarını kırıp zarara uğrattı. Ben de bu olayın ardından korkutmak amacıyla tüfekle ateş açtım." dediği öğrenildi.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olaya ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Kayıtlarda, büfe sahibi H.D. ile Ahmet Ünal'ın kavga ettiği, çevredekilerin ikiliyi ayırmaya çalıştığı ve daha sonra Ünal'ın oğlunun tekel bayisine tabancayla ateş ettiği yer alıyor. Daha sonra H.D'nin tüfekle Ünal'a doğru ateş etmesi ve elinde tüfekle caddede dolaştığı görülüyor.