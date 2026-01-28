Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Büfede çıkan kavgada kan aktı! Denizli'de iki çocuk babası pompalı tüfekle katledildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir büfede başlayan "fazla hesap" tartışması silahlı çatışmaya dönüştü. İşletmecinin tüfeğinden çıkan mermilerle ağır yaralanan 50 yaşındaki Ahmet Ünal, hastanedeki yaşam savaşını kaybetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
28.01.2026
saat ikonu 19:35
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
saat ikonu 19:35

26 Ocak 2026 Pazartesi günü gece saat 03.00 sıralarında Denizli’nin Pamukkale ilçesi Sevindik Mahallesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, mahallede ikamet eden Ahmet Ünal, gece saatlerinde alışveriş yapmak için bir büfeye gitti. Büfe sahibi Hasbi D. ile Ahmet Ünal arasında alışveriş sırasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede küfürleşmeye dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasbi D., büfede bulunan tüfeği alarak Ahmet Ünal’a ateş etti. Göğsünden ağır yaralanan Ünal, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastane doktorların uzun uğraşına rağmen Ünal bir günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan büfe sahibi Hasbi D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Büfede çıkan kavgada kan aktı! Denizli'de iki çocuk babası pompalı tüfekle katledildi

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

H.D'nin ifadesinde, Ahmet Ünal'ın alkol almak için iş yerine geldiğini belirterek, "Dükkandan içki ve çerez aldı. Hesap 1000 lira tutmuştu. Ahmet hesabın 400 lira fazla tuttuğunu söyleyerek küfür etti. Oğlu da dükkanıma tabancayla ateş edip camlarını kırıp zarara uğrattı. Ben de bu olayın ardından korkutmak amacıyla tüfekle ateş açtım." dediği öğrenildi.

Büfede çıkan kavgada kan aktı! Denizli'de iki çocuk babası pompalı tüfekle katledildi

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olaya ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Kayıtlarda, büfe sahibi H.D. ile Ahmet Ünal'ın kavga ettiği, çevredekilerin ikiliyi ayırmaya çalıştığı ve daha sonra Ünal'ın oğlunun tekel bayisine tabancayla ateş ettiği yer alıyor. Daha sonra H.D'nin tüfekle Ünal'a doğru ateş etmesi ve elinde tüfekle caddede dolaştığı görülüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Büfeye kurşun yağdı, saldırgan tanıdık çıktı
Eski eş vahşeti! Pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.