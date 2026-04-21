Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

Bugün TV’de neler var? 21 Nisan 2026 Salı yayın akışı!

21 Nisan 2026 Salı günü televizyon ekranları izleyenleri için yine dopdolu! TGRT Haber’den Kanal D’ye, Show TV’den ATV’ye, TRT1’den TV8’e kadar tüm kanalların güncel yayın akışlarını inceleyerek heyecan verici yarışmaların, tekrarına doyamadığınız dizilerinizin ve ana haber bültenlerinin saatlerini hemen öğrenebilirsiniz. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Bugün TV'de neler var? 21 Nisan 2026 Salı yayın akışı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 07:00
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 07:00

21 Nisan 2026 Salı günü televizyon kanallarının yayın akışı izleyenler tarafından merak edildi. Arama motorlarında ‘Bu akşam TV’de hangi diziler var?’ sorusu araştırılmaya başlandı. İşte 21 Nisan 2026 Salı yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Televizyon izleyicisinin merakla sorduğu sorulardan biri de ‘Bu akşam hangi diziler var?’ oldu. Salı akşamlarının dizileri merakla takip edilmeye başlandı. TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV 8, NOW TV kanallarının sevilen dizilerinin olup olmadığı merak edildi. Kanallar dizi, film, haber ve özel programlarıyla izleyicisinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

TGRT HABER YAYIN AKIŞI

SaatProgram Adı
07:00Günaydın Türkiye
09:45Hayatın İçinden
10:00Haberin İçinden
11:15Gündem Ekonomi
11:45Hayatın İçinden
12:00Gün Ortası
12:45Hayatın İçinden
13:00Gün Ortası
13:45Hayatın İçinden
14:00Günün İçinden
14:45Hayatın İçinden
15:00Günün İçinden
15:45Hayatın İçinden
16:00Gündem
16:45Hayatın İçinden
17:00Dünyada Bugün
17:30Pınar Ardor Işık ile Bu Akşam
19:30Hayatın İçinden
19:45Ana Haber Bülteni
21:00Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı
TRT1 YAYIN AKIŞI

SaatProgram Adı
05:38İstiklal Marşı
05:40Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:35Beni Böyle Sev
09:25Adını Sen Koy
10:30Alişan ile Hayata Gülümse
13:15Seksenler
14:05Benim Adım Melek
17:45Lingo Türkiye
19:00Ana Haber
19:55İddiaların Aksine
20:00Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15Yabancı Sinema “Komşuluk Halleri”
02:55Seksenler
03:25Benim Adım Melek
KANAL D YAYIN AKIŞI

SaatProgram Adı
07:00Küçük Ağa
09:00Neler Oluyor Hayatta
11:00Yaprak Dökümü
14:00Gelinim Mutfakta
16:45Arka Sokaklar
18:30Kanal D Ana Haber
20:00Beyaz'la Joker
23:15Arka Sokaklar
02:00Gelinim Mutfakta
04:30Zalim İstanbul
SHOW TV YAYIN AKIŞI

SaatProgram Adı
06:00Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10:00Bahar
12:30Gelin Evi
15:00Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45Show Ana Haber
20:00Delikanlı
22:45Güldür Güldür Show
00:15Gece Hattı
01:15Delikanlı
03:15Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI

SaatProgram Adı
07:00İstanbullu Gelin
09:30Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30Nur Viral ile Sen İstersen
17:15Erkenci Kuş
19:00Star Haber
20:00Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22:30Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00:30Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:30İstanbullu Gelin
05:00Dürüye’nin Güğümleri
ATV YAYIN AKIŞI

SaatProgram Adı
08:00Kahvaltı Haberleri
10:00Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00ATV Gün Ortası
14:00Mutfak Bahane
16:00Esra Erol'da
19:00ATV Ana Haber
19:45Kupa Günlüğü
22:40A.B.İ.
02:00Ateş Kuşları
05:00Bir Küçük Gün Işığı
TV8 YAYIN AKIŞI

SaatProgram Adı
07:15Ebru ile 8'de Sağlık
09:00Gel Konuşalım
12:30Survivor Ekstra
16:00Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm
00:15Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:30Gel Konuşalım
04:30Oynat Bakalım
05:30Tuzak
NOW YAYIN AKIŞI

SaatProgram Adı
07:30İlk Bakış
08:00Çalar Saat
10:45Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30Yasak Elma
13:30En Hamarat Benim
16:30Kıskanmak
19:00Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00Kıskanmak
23:45Yeraltı
02:00Kefaret
04:15Yasak Elma
06:00Karagül

ETİKETLER
#Tv Yayın Akışı
#Dizi Programları
#Televizyon Rehberi
#21 Nisan 2026 Yayın Akışı
#Salı Dizileri
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.