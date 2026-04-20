Çirkin 4. Bölümde neler oldu? Çirkin 4. Bölümde Meryem ve Kadir arasındaki yakınlık heyecanlandırdı

Ekranların yeni dizisi Çirkin, 4. bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına kilitlemeyi başardı. Meryem ile Kadir arasındaki karşılıklı fedakârlık, hikâyenin dramatik etkisini güçlendirirken, bu bölümle birlikte dizinin izleyici kitlesi de dikkat çekici biçimde arttı. Peki, Çirkin’in 4. bölümünde neler yaşandı?



ÇİRKİN 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Çirkin”, dördüncü bölümüyle hikâyesini daha da derinleştirdi. Son bölümde özellikle Meryem ve Kadir arasındaki karşılıklı fedakârlık, dramatik yapıyı güçlendirirken izleyiciyi duygusal olarak içine çeken sahneler ön plana çıktı.



Dizinin yeni bölümünde, Meryem’in Kadir uğruna kendini riske atması ve Kadir’in onu korumak için suçu üstlenmesi, karakterler arasındaki ilişkinin yönünü belirleyen kritik bir dönüm noktası oldu. Bu karşılıklı adımlar, yalnızca duygusal bağı kuvvetlendirmekle kalmadı, aynı zamanda ilerleyen bölümlerde yaşanabilecek çatışmaların da zeminini hazırladı.



Bölümün en çok konuşulan anlarından biri ise “Aşılmaması gereken bir sınır vardır” repliği oldu. Bu vurgu, dizinin temelindeki intikam ve umut ikilemini daha görünür kılarken sosyal medyada da geniş yankı buldu. “Çirkin”, her hafta yeni bölümleriyle Star TV’de ekrana gelmeye devam ederken, bölümlerin ardından fragmanlar ve tekrarlar da dijital platformlarda izleyiciyle paylaşılıyor.



ÇİRKİN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?



25 Film imzalı Çirkin, yapımcılığını Fırat Parlak ve Koray Şahin’in üstlendiği, yönetmenliğini Burcu Alptekin ile Merve Çolak’ın paylaştığı iddialı bir proje olarak öne çıkıyor.

Dizinin geniş oyuncu kadrosunda Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Erva Özel, Kadir Bertan, Nur Sürer ve Çetin Tekindor yer alıyor.



ÇİRKİN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?



Aşk, hırs ve yüzleşme temaları etrafında şekillenen dizi, izleyiciyi derin bir duygusal yolculuğa davet ediyor. Türkiye’nin yakından tanıdığı Meryem Tunalı’nın gizemli kayboluşuyla başlayan hikâye, bir mahallenin içinden doğan büyük bir değişimi gözler önüne seriyor.



Küçük yaşta ailesini kaybederek hayatın zorluklarıyla erken tanışan Meryem’in kalbinde tek bir duygu vardır: Kadir’e duyduğu büyük aşk. Yıllar içinde güç, para ve ihtirasla bambaşka birine dönüşen Kadir ile Meryem’in yolları yeniden kesiştiğinde ise hiçbir şey eskisi gibi olmaz.



Bu karşılaşma yalnızca bir aşkın yeniden doğuşu değil aynı zamanda saklı gerçeklerin ortaya çıkışı, geçmişle hesaplaşma ve geri dönüşü olmayan seçimlerin hikâyesidir.

