Bugün TV’de neler var? 24 Nisan 2026 Cuma yayın akışı!

24 Nisan 2026 Cuma günü televizyon kanallarının yayın akışı izleyenler tarafından merak edildi. Arama motorlarında merakla sorulan sorulardan biri ‘Bu akşam TV’de hangi diziler var?' oldu. İşte 24 Nisan 2026 Cuma yayın akışı!

Özetle

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

TGRT HABER YAYIN AKIŞI

Saat Program Adı 07:00 Günaydın Türkiye 09:45 Hayatın İçinden 10:00 Haberin İçinden 11:15 İş Dünyası 11:45 Hayatın İçinden 12:00 Gün Ortası 12:45 Hayatın İçinden 13:00 Gün Ortası 13:45 Hayatın İçinden 14:00 Günün İçinden 14:45 Hayatın İçinden 15:00 Günün İçinden 15:45 Hayatın İçinden 16:00 Gündem 16:45 Hayatın İçinden 17:00 Dünyada Bugün 17:30 Akşam Gündemi 19:30 Hayatın İçinden 19:45 Ana Haber Bülteni 21:00 Medya Kritik

TRT1 YAYIN AKIŞI

Saat Program Adı 06:08 İstiklal Marşı 06:10 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye 07:05 Beni Böyle Sev 09:25 Adını Sen Koy 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse 13:15 Seksenler 14:00 Benim Adım Melek 17:45 Lingo Türkiye 19:00 Ana Haber (Canlı) 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Taşacak Bu Deniz 00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı 02:35 Seksenler 03:20 Benim Adım Melek

KANAL D YAYIN AKIŞI

Saat Program Adı 07:00 Küçük Ağa 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 14:00 Gelinim Mutfakta 16:45 Arka Sokaklar 18:30 Kanal D Ana Haber (Canlı) 20:00 Arka Sokaklar 00:15 Yerli Dizi 02:30 Gelinim Mutfakta 05:00 Zalim İstanbul

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Program Adı 06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 08:00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa 10:00 Bahar 12:30 Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber (Canlı) 20:00 Eyvah Eyvah 3 22:15 Yedi Bela Hüsnü 00:15 Gece Hattı 01:15 Kızılcık Şerbeti 03:30 Delikanlı

STAR TV YAYIN AKIŞI

Saat Program 07:00 Sefirin Kızı 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen 17:15 Erkenci Kuş 19:00 Star Haber (Canlı) 20:00 Yalancı Yarim 22:15 Çirkin 01:30 Aramızda Kalsın 02:30 Sefirin Kızı 05:00 Dürüye’nin Güğümleri

ATV YAYIN AKIŞI

Saat Program Adı 07:00 Kahvaltı Haberleri 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Ulan Salih TV’de ilk / Yerli Sinema 22:15 Aşk Tesadüfleri Sever / Yerli Sinema 00:40 Aşk Tesadüfleri Sever / Yerli Sinema 02:50 Ateş Kuşları 05:30 Bir Küçük Gün Işığı

TV8 YAYIN AKIŞI

Saat Program Adı 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 09:00 Gel Konuşalım 12:30 Survivor Ekstra/ Canlı 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 Ada Günlüğü 00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular 01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 03:30 Gel Konuşalım 05:30 Tuzak

NOW YAYIN AKIŞI