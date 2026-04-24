Yaşam
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

Bugün TV’de neler var? 24 Nisan 2026 Cuma yayın akışı!

24 Nisan 2026 Cuma günü televizyon kanallarının yayın akışı izleyenler tarafından merak edildi. Gün boyunca ekran başında vakit geçirmek isteyen seyirciler, kanalların program listelerini yakından takip etmeye başladı. Özellikle akşam saatlerinde yayınlanacak diziler ve programlar büyük ilgi gördü. Arama motorlarında ‘Bu akşam TV’de hangi diziler var?’ sorusu araştırılmaya başlandı. İzleyiciler favori yapımlarını kaçırmamak için yayın akışını kontrol ederken, prime time kuşağındaki rekabet de dikkat çekti. İşte 24 Nisan 2026 Cuma yayın akışı!

GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 13:13
|
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 13:13

24 Nisan 2026 Cuma günü televizyon kanallarının izleyenler tarafından merak edildi. Arama motorlarında merakla sorulan sorulardan biri ‘Bu akşam TV’de hangi diziler var?' oldu. İşte 24 Nisan 2026 Cuma yayın akışı!

24 Nisan 2026 Cuma gününün televizyon yayın akışı ve bu akşam hangi dizilerin ekranda olacağı merak ediliyor.
Televizyon izleyicileri, Cuma akşamı yayınlanacak dizileri merak ediyor.
TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV 8, NOW TV kanallarının dizi, film, haber ve özel program yayın akışları bulunuyor.
Metinde TGRT HABER, TRT1, KANAL D, SHOW TV, STAR TV, ATV, TV8 ve NOW TV kanallarının 24 Nisan 2026 Cuma gününe ait yayın akışları detaylı olarak yer alıyor.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Televizyon izleyicisinin merakla sorduğu sorulardan biri de ‘Bu akşam hangi diziler var?’ oldu. Cuma akşamlarının dizileri merakla takip edilmeye başlandı. TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV 8, NOW TV kanallarının sevilen dizilerinin olup olmadığı merak edildi. Kanallar dizi, film, haber ve özel programlarıyla izleyicisinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

TGRT HABER YAYIN AKIŞI

SaatProgram Adı
07:00Günaydın Türkiye
09:45Hayatın İçinden
10:00Haberin İçinden
11:15İş Dünyası
11:45Hayatın İçinden
12:00Gün Ortası
12:45Hayatın İçinden
13:00Gün Ortası
13:45Hayatın İçinden
14:00Günün İçinden
14:45Hayatın İçinden
15:00Günün İçinden
15:45Hayatın İçinden
16:00Gündem
16:45Hayatın İçinden
17:00Dünyada Bugün
17:30Akşam Gündemi
19:30Hayatın İçinden
19:45Ana Haber Bülteni
21:00Medya Kritik
TRT1 YAYIN AKIŞI

SaatProgram Adı
06:08İstiklal Marşı
06:10Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07:05Beni Böyle Sev
09:25Adını Sen Koy
10:30Alişan ile Hayata Gülümse
13:15Seksenler
14:00Benim Adım Melek
17:45Lingo Türkiye
19:00Ana Haber (Canlı)
19:55İddiaların Aksine
20:00Taşacak Bu Deniz
00:15Mehmed: Fetihler Sultanı
02:35Seksenler
03:20Benim Adım Melek
KANAL D YAYIN AKIŞI

SaatProgram Adı
07:00Küçük Ağa
09:00Neler Oluyor Hayatta
11:00Yaprak Dökümü
14:00Gelinim Mutfakta
16:45Arka Sokaklar
18:30Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00Arka Sokaklar
00:15Yerli Dizi
02:30Gelinim Mutfakta
05:00Zalim İstanbul
SHOW TV YAYIN AKIŞI

SaatProgram Adı
06:00Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10:00Bahar
12:30Gelin Evi
15:00Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45Show Ana Haber (Canlı)
20:00Eyvah Eyvah 3
22:15Yedi Bela Hüsnü
00:15Gece Hattı
01:15Kızılcık Şerbeti
03:30Delikanlı
STAR TV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
07:00Sefirin Kızı
09:30Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30Nur Viral ile Sen İstersen
17:15Erkenci Kuş
19:00Star Haber (Canlı)
20:00Yalancı Yarim
22:15Çirkin
01:30Aramızda Kalsın
02:30Sefirin Kızı
05:00Dürüye’nin Güğümleri
ATV YAYIN AKIŞI

SaatProgram Adı
07:00Kahvaltı Haberleri
08:30Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00ATV Gün Ortası
14:00Mutfak Bahane
16:00Esra Erol'da
19:00ATV Ana Haber
20:00Ulan Salih TV’de ilk / Yerli Sinema
22:15Aşk Tesadüfleri Sever / Yerli Sinema
00:40Aşk Tesadüfleri Sever / Yerli Sinema
02:50Ateş Kuşları
05:30Bir Küçük Gün Işığı
TV8 YAYIN AKIŞI

SaatProgram Adı
07:15Ebru ile 8'de Sağlık
09:00Gel Konuşalım
12:30Survivor Ekstra/ Canlı
16:00Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00Ada Günlüğü
00:15Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
01:30Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30Gel Konuşalım
05:30Tuzak
NOW YAYIN AKIŞI

SaatProgram Adı
07:30İlk Bakış
08:00Çalar Saat
10:45Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30Yasak Elma
13:30En Hamarat Benim
16:30Kıskanmak
19:00Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
20:00Recep İvedik 5
22:30Halef: Köklerin Çağrısı
01:30Recep İvedik 5
03:30Kefaret
04:30Yasak Elma
06:00Karagül
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sevdiğim Sensin 10. bölüm 4. fragmanı ağlattı! Reytingleri coşturan sahne: Ben sen gittikten sonra çok üşüdüm!
Dünya Kupası öncesi Arda Güler seferberliği! Hangi maçları kaçıracağı belli oldu: Montella devreye girdi
22 Nisan Çarşamba reyting sonuçları 2026: Galatasaray-Gençlerbirliği maçı, Eşref Rüya, Yeraltı…Dün en çok ne izlendi?
ETİKETLER
#Televizyon Dizileri
#Yayın Akışı
#Cuma Akşamı Dizileri
#24 Nisan 2026
#Kanal Yayınları
#Yaşam
