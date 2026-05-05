Bugün TV’de neler var? 5 Mayıs 2026 Salı yayın akışı!

5 Mayıs 2026 Salı günü televizyon kanallarının yayın akışı izleyenler tarafından merak edildi. Arama motorlarında ‘Bu akşam TV’de hangi diziler var?’ sorusu araştırılmaya başlandı. İşte 5 Mayıs 2026 Salı yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Televizyon izleyicisinin merakla sorduğu sorulardan biri de ‘Bu akşam hangi diziler var?’ oldu. Salı akşamlarının dizileri merakla takip edilmeye başlandı. TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV 8, NOW TV kanallarının sevilen dizilerinin olup olmadığı merak edildi. Kanallar dizi, film, haber ve özel programlarıyla izleyicisinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

TGRT HABER YAYIN AKIŞI

Saat Program 07:00 Günaydın Türkiye 09:45 Hayatın İçinden 10:00 Haberin İçinden 11:15 Gündem Ekonomi 11:45 Hayatın İçinden 12:00 Gün Ortası 12:45 Hayatın İçinden 13:00 Gün Ortası 13:45 Hayatın İçinden 14:00 Günün İçinden 14:45 Hayatın İçinden 15:00 Günün İçinden 15:45 Hayatın İçinden 16:00 Gündem 16:45 Hayatın İçinden 17:00 Dünyada Bugün 17:30 Pınar Ardor Işık ile Bu Akşam 19:30 Hayatın İçinden 19:45 Ana Haber Bülteni 21:00 Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı

TRT1 YAYIN AKIŞI

Saat Program Adı 05:48 İstiklal Marşı 05:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye 06:45 Beni Böyle Sev 09:25 Adını Sen Koy 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse 13:15 Seksenler 14:30 Benim Adım Melek 17:45 Lingo Türkiye 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı 22:00 Arsenal - Atletico Madrid | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Karşılaşması 00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı 02:15 Seksenler 03:00 Benim Adım Melek

KANAL D YAYIN AKIŞI

Saat Program 07:00 Küçük Ağa 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 14:00 Gelinim Mutfakta 16:45 Arka Sokaklar 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 Beyaz'la Joker 23:15 Eşref Rüya 02:00 Gelinim Mutfakta 04:30 Siyah Beyaz Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Program Adı 06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 08:00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa 10:00 Bahar 12:30 Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Tokatçı 21:45 Delikanlı 00:15 Gece Hattı 01:15 Tokatçı 02:30 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

Saat Program Adı 07:00 İstanbullu Gelin 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen 17:15 Erkenci Kuş 19:00 Star Haber 20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle 22:30 Çirkin 00:30 Tarkan: Altın Madalyon 02:00 İstanbullu Gelin 05:00 Dürüye’nin Güğümleri

ATV YAYIN AKIŞI

Saat Program 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 19:45 Kupa Günlüğü 20:30 Beşiktaş / Konyaspor 22:40 A.B.İ. 01:20 Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet / Yerli Sinema 03:00 Ateş Kuşları 05:30 Bir Küçük Gün Işığı

TV8 YAYIN AKIŞI

Saat Program Adı 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 09:00 Gel Konuşalım 12:30 Survivor Ekstra 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm 00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 02:30 Gel Konuşalım 05:30 Tuzak

NOW YAYIN AKIŞI