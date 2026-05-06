Yaşam
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

Bugün TV’de neler var? 6 Mayıs 2026 Çarşamba yayın akışı!

6 Mayıs 2026 Çarşamba günü televizyon kanallarının yayın akışı izleyenler tarafından merak edildi. Gün boyunca ekran başında vakit geçirmek isteyen seyirciler, kanalların program listelerini yakından takip etmeye başladı. Özellikle akşam saatlerinde yayınlanacak diziler ve programlar büyük ilgi gördü. Arama motorlarında ‘Bu akşam TV’de hangi diziler var?’ sorusu araştırılmaya başlandı. İzleyiciler favori yapımlarını kaçırmamak için yayın akışını kontrol ederken, prime time kuşağındaki rekabet de dikkat çekti. İşte 6 Mayıs 2026 Çarşamba yayın akışı!

Bugün TV’de neler var? 6 Mayıs 2026 Çarşamba yayın akışı!
6 Mayıs Çarşamba günü kanallarının yayın akışı izleyenler tarafından merak edildi. Arama motorlarında merakla sorulan sorulardan biri ‘Bu akşam TV’de hangi diziler var?' oldu. İşte 6 Mayıs 2026 Çarşamba yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba akşamlarının dizileri merakla takip edilmeye başlandı. Günün sonunda ekran başına geçen izleyiciler, hangi yapımların yayınlanacağını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV kanallarının sevilen dizilerinin olup olmadığı merak edildi. İzleyiciler, favori dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmamak adına kanalların yayın akışlarını kontrol etmeye yöneldi. Kanallar , film, ve özel programlarıyla izleyicisinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

TGRT HABER YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - Günaydın Türkiye

  • 09:45 - Hayatın İçinden

  • 10:00 - Haberin İçinden

  • 11:15 – Gündem Ekonomi

  • 11:45 - Hayatın İçinden

  • 12:00 – Gün Ortası

  • 12:45 - Hayatın İçinden

  • 13:00 - Gün Ortası

  • 13:45 - Hayatın İçinden

  • 14:00 – Günün İçinden

  • 14:45 - Hayatın İçinden

  • 15:00 – Günün İçinden

  • 15:45 - Hayatın İçinden

  • 16:00 – Gündem

  • 16:45 - Hayatın İçinden

  • 17:00 - Dünyada Bugün

  • 17:45 – Hayatın İçinden

  • 18:00 - Akşam Gündemi

  • 18:45- Hayatın İçinden

  • 19:00 – Akşam Gündemi

  • 19:30 – Hayatın İçinden

  • 19:45 - Ana Haber Bülteni

  • 21:00 - Medya Kritik

TRT1 YAYIN AKIŞI

  • 05:43 – İstiklal Marşı

  • 05:40- Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

  • 06:40 – Beni Böyle Sev

  • 09:20 - Adını Sen Koy

  • 10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

  • 13:15 – Seksenler

  • 13:45 - Benim Adım Melek

  • 17:45 - Lingo Türkiye

  • 19:00 – Ana Haber

  • 19:55 - İddiaların Aksine

  • 20:00 – Garfield 2 : İki Kedinin Hikayesi | Yabancı Sinema

  • 22:00 – Bayern Münih - PSG | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Karşılaşması

  • 00:15 – Taşacak Bu Deniz

  • 02:50 – Benim Adım Melek

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - Küçük Ağa

  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta

  • 11:00 – Yaprak Dökümü

  • 14:00 - Gelinim Mutfakta

  • 16:45 – Arka Sokaklar

  • 18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

  • 20:00 – Eşref Rüya

  • 00:15 – Uzak Şehir

  • 02:30 - Gelinim Mutfakta

  • 05:00 - Zalim İstanbul

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

  • 08:00 – Cansu Canan ile Yeni Sayfa

  • 10:00 - Bahar

  • 12:30 – Gelin Evi

  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

  • 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)

  • 20:00 – Deliha 2

  • 22:15 – Ay Lav Yu

  • 00:15 – Gece Hattı

  • 01:15 – Deliha 2

  • 02:45 – Ay Lav Yu

  • 04:15 - Delikanlı

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 – İstanbullu Gelin

  • 09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

  • 13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

  • 17:15 – Aramızda Kalsın

  • 19:00 – Star Haber (Canlı)

  • 20:00 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

  • 22:30 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

  • 00:30 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

  • 02:30 – İstanbullu Gelin

  • 05:00 – Dürüye’nin Güğümleri

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)

  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

  • 13:00 – ATV Gün Ortası

  • 14:00 - Mutfak Bahane

  • 16:00 - Esra Erol'da

  • 19:00 – ATV Ana Haber (Canlı)

  • 20:00 – Kuruluş Orhan

  • 00:20 – A.B.İ.

  • 03:00 – Ateş Kuşları

  • 05:30 – Bir Küçük Gün Işığı

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

  • 09:00 - Gel Konuşalım

  • 12:30 - Survivor Ekstra

  • 16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

  • 20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm

  • 00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

  • 02:30 – Gel Konuşalım

  • 04:30 - Oynat Bakalım

  • 05:30 - Tuzak

NOW YAYIN AKIŞI

  • 07:30 - İlk Bakış

  • 08:00 – Çalar Saat

  • 10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

  • 12:30 - Yasak Elma

  • 13:30 - En Hamarat Benim

  • 16:30 - Yeraltı

  • 19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

  • 20:00 - Yeraltı

  • 00:15 – Halef: Köklerin Çağrısı

  • 03:15 – Kefaret

  • 04:15 – Yasak Elma

  • 06:00 – Karagül

