Bugün TV’de neler var? 6 Mayıs 2026 Çarşamba yayın akışı!
6 Mayıs 2026 Çarşamba günü televizyon kanallarının yayın akışı izleyenler tarafından merak edildi. Gün boyunca ekran başında vakit geçirmek isteyen seyirciler, kanalların program listelerini yakından takip etmeye başladı. Özellikle akşam saatlerinde yayınlanacak diziler ve programlar büyük ilgi gördü. Arama motorlarında ‘Bu akşam TV’de hangi diziler var?’ sorusu araştırılmaya başlandı. İzleyiciler favori yapımlarını kaçırmamak için yayın akışını kontrol ederken, prime time kuşağındaki rekabet de dikkat çekti. İşte 6 Mayıs 2026 Çarşamba yayın akışı!
6 Mayıs Çarşamba günü televizyon kanallarının yayın akışı izleyenler tarafından merak edildi. Arama motorlarında merakla sorulan sorulardan biri 'Bu akşam TV'de hangi diziler var?' oldu. İşte 6 Mayıs 2026 Çarşamba yayın akışı!
Çarşamba akşamlarının dizileri merakla takip edilmeye başlandı. Günün sonunda ekran başına geçen izleyiciler, hangi yapımların yayınlanacağını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV kanallarının sevilen dizilerinin olup olmadığı merak edildi. İzleyiciler, favori dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmamak adına kanalların yayın akışlarını kontrol etmeye yöneldi. Kanallar dizi, film, haber ve özel programlarıyla izleyicisinin dikkatini çekmeye devam ediyor.
TGRT HABER YAYIN AKIŞI
07:00 - Günaydın Türkiye
09:45 - Hayatın İçinden
10:00 - Haberin İçinden
11:15 – Gündem Ekonomi
11:45 - Hayatın İçinden
12:00 – Gün Ortası
12:45 - Hayatın İçinden
13:00 - Gün Ortası
13:45 - Hayatın İçinden
14:00 – Günün İçinden
14:45 - Hayatın İçinden
15:00 – Günün İçinden
15:45 - Hayatın İçinden
16:00 – Gündem
16:45 - Hayatın İçinden
17:00 - Dünyada Bugün
17:45 – Hayatın İçinden
18:00- Akşam Gündemi
18:45- Hayatın İçinden
19:00 – Akşam Gündemi
19:30 – Hayatın İçinden
19:45 - Ana Haber Bülteni
21:00 - Medya Kritik
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:43 – İstiklal Marşı
05:40- Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:40 – Beni Böyle Sev
09:20 - Adını Sen Koy
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
13:45 - Benim Adım Melek
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 – Garfield 2 : İki Kedinin Hikayesi | Yabancı Sinema
22:00 – Bayern Münih - PSG | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Karşılaşması
00:15 – Taşacak Bu Deniz
02:50 – Benim Adım Melek
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Küçük Ağa
09:00 - Neler Oluyor Hayatta
11:00 – Yaprak Dökümü
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 – Arka Sokaklar
18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – Eşref Rüya
00:15 – Uzak Şehir
02:30 - Gelinim Mutfakta
05:00 - Zalim İstanbul
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 – Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10:00 - Bahar
12:30 – Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Deliha 2
22:15 – Ay Lav Yu
00:15 – Gece Hattı
01:15 – Deliha 2
02:45 – Ay Lav Yu
04:15 - Delikanlı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – İstanbullu Gelin
09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 – Aramızda Kalsın
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22:30 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00:30 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:30 – İstanbullu Gelin
05:00 – Dürüye’nin Güğümleri
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – ATV Gün Ortası
14:00 - Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 – ATV Ana Haber (Canlı)
20:00 – Kuruluş Orhan
00:20 – A.B.İ.
03:00 – Ateş Kuşları
05:30 – Bir Küçük Gün Işığı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 - Gel Konuşalım
12:30 - Survivor Ekstra
16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm