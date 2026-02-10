Burdur'da alkol denetiminden kaçış kazayla bitti: Kaza yapan sürücüden şoke eden isyan: 'Teröriste bu kadar gelmezsin!'

Gece saatlerinde Burdur - Fethiye kara yolu üzerindeki denetim noktasında yaşanan olayda, Y.Ş. yönetimindeki otomobil, polis ekiplerini fark edince durmak yerine kaçmayı tercih etti.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN ŞARAMPOLE DÜŞTÜ

Aracını emniyet şeridine çekerek geri geri gitmeye çalışan sürücü, kontrolü kaybedince şarampole düştü. Kazayı fark eden ekiplerin hemen müdahale ettiği olayda, sürücünün yapılan kontrolünde 1.28 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Bu tespitin ardından sürücüye alkollü araç kullanmaktan 11 bin 629 lira idari para cezası kesilirken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

"TERÖRİSTE BU KADAR GELMEZSİN"

Kaza sonrası ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmek istenen Y.Ş., ekip aracına binmemek için polislere uzun süre zorluk çıkardı. Alkolün de etkisiyle feryat eden sürücü, kendisini ikna etmeye çalışan memurlara "Teröriste bu kadar gelmezsin, ben çoluğum çocuğumun rızkıyla bu arabayı aldım, elim yüzüm yanıyor" diyerek sitem etti. Yaşanan gerginliğin ardından polis ekipleri tarafından araca bindirilen sürücü, yasal işlemlerinin tamamlanması için polis merkezine götürüldü.