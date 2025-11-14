Bursa merkezli 11 ilde eş zamanlı "Change araç" baskını: 19 araç ve 4 motor bloğu ele geçirildi

Bursa merkezli 11 ilde ekiplerin aylar süren teknik ve fiziki takiplerin ardından tespit edilen oto kaçakçılığı çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Yürütülen çalışmada; M.I., S.Y., C.A. ve M.D. isimli şüphelilerin, yurtdışında kayıtlı araçları yabancı şahıslar üzerinden "turistik kolaylıklar" yöntemiyle Türkiye'ye soktukları ortaya çıkarıldı.

“CHANGE” YÖNTEMİYLE PİYASAYA SÜRDÜLER

Şüphelilerin, ülke içinde kayıtlı araçların şase numaralarını yurtdışından getirilen araçlara işleyerek “change” yöntemiyle piyasaya sürdükleri tespit edildi. Bu belirlemelerin ardından harekete geçen ekipler, Bursa başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Denizli, Burdur, Nevşehir, Erzurum, Şanlıurfa, Bitlis ve Mardin’de eş zamanlı operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Baskınlarda 19 adet gümrük kaçağı change araç ile 4 adet gümrük kaçağı motor bloğu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.I. ve C.A., sevk edildikleri adli makamlara çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler hakkında da Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet kapsamında adli tahkikat devam ediyor. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, gümrük kaçağı oto kaçakçılığına yönelik operasyonların artarak süreceğini açıkladı.