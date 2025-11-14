Bunu yapanlar daha az fatura ödüyor! Uzmanından kritik uyarı

Petek tıkandığı için çalışmıyor. Tekrardan o peteği sökmek zorunda kalıyoruz. Biz şu anda petek temizliğini sadece duru suyla yapıyoruz. O ilaç dedikleri şey bir asitten ibaret. O asit hem peteklere hem de kombiye zarar verdiği için ilaçla önermiyoruz. Biz suyla yapıyoruz. Biz bu noktada şart olarak görüyoruz. İki senede bir yapılmasını öneriyoruz. Yapılırsa faydasını görürler. Yapmazlarsa da dediğimiz gibi bir tıkanma sorunu yaşanır. Daha hızlı ısınırlar, daha fazla fatura öderler.