TGRT Haber
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Bursa'da dehşet! Bahçeye çıkan yaşlı kadın neye uğradığını şaşırdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evinin bahçesine çıkan yaşlı kadın dehşeti yaşadı. Bahçesinde cesetle karşılaşan kadın neye uğradığını şaşırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Yunus Özdemir'in 8 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybettiğini belirledi.

IHA
10.11.2025
10.11.2025
Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evinin bahçesine çıkan yaşlı kadın karşılaştığı manzara ile dehşete düştü. Bahçesinde bir adamın hareketsiz yattığını gören kadın durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olayın detayları şaşkına çevirdi.

Bursa'da dehşet! Bahçeye çıkan yaşlı kadın neye uğradığını şaşırdı

8 METREDEN BAHÇEYE DÜŞTÜ

43 yaşındaki Yunus Özdemir, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 8 metre yükseklikten bir evin bahçesine düştü. Bir süre sonra ev sahibi yaşlı kadın, bahçeye çıktığında Özdemir'i yerde hareketsiz yatarken buldu.

Bursa'da dehşet! Bahçeye çıkan yaşlı kadın neye uğradığını şaşırdı

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Kadının ihbarı üzerine yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Yunus Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, savcılık incelemesinin ardından Özdemir'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da dehşet! Bahçeye çıkan yaşlı kadın neye uğradığını şaşırdı
