Bursa'da feci trafik kazası! Otomobil hurdaya döndü

Bursa'da sabah saat 06.00 sıralarında feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Bursa Çevre Yolu İrfaniye mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yiğitcan Erdem'in kullandığı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle hurdaya dönerken sürücü Yiğitcan Erdem ile yanında bulunan Necip Erdem araçta sıkıştı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Yiğitcan Erdem ve Necip Erdem, ağır yaralı olarak ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.