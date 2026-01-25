Menü Kapat
Bursa'da feci trafik kazası! Otomobil hurdaya döndü

Bursa'da sabahın erken saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada, otomobil sürücüsü Yiğitcan Erdem ile yanında bulunan Necip Erdem ağır yaralandı.

Bursa'da feci trafik kazası! Otomobil hurdaya döndü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.01.2026
09:09
|
GÜNCELLEME:
25.01.2026
09:09

Bursa'da sabah saat 06.00 sıralarında feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Bursa Çevre Yolu İrfaniye mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yiğitcan Erdem'in kullandığı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle hurdaya dönerken sürücü Yiğitcan Erdem ile yanında bulunan Necip Erdem araçta sıkıştı.

Bursa'da feci trafik kazası! Otomobil hurdaya döndü

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bursa'da feci trafik kazası! Otomobil hurdaya döndü

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Yiğitcan Erdem ve Necip Erdem, ağır yaralı olarak ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da feci trafik kazası! Otomobil hurdaya döndü

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Burdur'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
Hatay'da kahreden kaza! 1 yaşındaki bebek öldü, anne ve baba yaralı
