Yaşam


 Onur Kaya

Bursa'da film gibi operasyon! Polisin kılık değiştirerek durdurduğu araçtan bomba ve silah çıktı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde film sahnelerini aratmayan bir operasyon düzenlendi. Polisin 'dur' ihbarına uymayan şüpheli araç kaçmaya çalıştı. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından benzin istasyonunda pompacı kılığına giren bir polis, önünü kestiği otomobili durdurdu. Destek ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada otomobilden el bombası ve silah çıktı

KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
01.02.2026
04:36
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
04:45

Nefes kesen operasyon Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri 17 ADE 596 plakalı otomobilden şüphelendi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

POLİS POMPACI KILIĞINA GİREREK YAKALADI

Kovalamaca sırasında 11 Eylül Bulvarı üzerinde bulunan bir benzin istasyonuna giren ekipler, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği’nde görevli bir polis memurunun benzin istasyonundan pompacı kıyafeti almasıyla dikkat çekici bir yöntem uyguladı.

Bursa'da film gibi operasyon! Polisin kılık değiştirerek durdurduğu araçtan bomba ve silah çıktı

Pompacı kılığına giren polis memuru, benzin istasyonunun karşısında kaçan otomobilin önünü keserek aracın durdurulmasını sağladı. Destek ekiplerinin de müdahalesiyle otomobil kontrol altına alındı.

Bursa'da film gibi operasyon! Polisin kılık değiştirerek durdurduğu araçtan bomba ve silah çıktı

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Araç içerisinde bulunan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bursa'da film gibi operasyon! Polisin kılık değiştirerek durdurduğu araçtan bomba ve silah çıktı

SİLAH VE EL BOMBASI ELE GEÇİRİLDİ

Otomobilde yapılan aramalarda 1 adet savunma tipi el bombası ile 1 adet tabanca ele geçirildi. Olay yerine çağrılan bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri, ele geçirilen el bombasını kontrollü şekilde teslim aldı.

Bursa'da film gibi operasyon! Polisin kılık değiştirerek durdurduğu araçtan bomba ve silah çıktı

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

#Yaşam
