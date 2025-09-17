Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Çaldığı motosiklete kendi malı gibi bindi, rahatlığıyla pes dedirtti! O anlar kameralara yansıdı

Hatay'ın Payas ilçesinde yaşanan hırsızlık vakasında ilginç bir an yaşandı. Park halinde bulunan motosikletin bir hırsız tarafından çalındığı anlar kameralara saniye saniye yansırken, hırsızın tavırları ise dikkat çekti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 09:32

'ın ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yaşanan olayda, mahallede yaşayan vatandaş Mutlu Bilgen'in sahibi olduğu motosiklet, apartman önünden çalındı.

Çaldığı motosiklete kendi malı gibi bindi, rahatlığıyla pes dedirtti! O anlar kameralara yansıdı

MOTOSİKLETİNİN ÇALINDIĞI ANI İZLEDİ

Durum üzerine görüntülerini izleyen Bilgen, motosikletin saniyeler içerisinde bir şahıs tarafından çalındığını fark etti. Görüntülerde, park halindeki motosikleti gözüne kestiren hırsızın, çevreyi kontrol ettikten sonra motosiklete binip saniyeler içerisinde uzaklaştığı görüldü. Park halindeki motosikleti elini kolunu sallayarak çalan şahıs güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletinin çalındığı fark eden Bilgen'in, polis ekiplerine haber vermesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çaldığı motosiklete kendi malı gibi bindi, rahatlığıyla pes dedirtti! O anlar kameralara yansıdı

"SABAH İŞE GİTMEK İÇİN KALKTIĞIMDA MOTOSİKLETİN EVİN ÖNÜNDE OLMADIĞINI FARK ETTİM"

Sabah işe gitmek için kalktığında motosikletinin çalındığını fark eden Mutlu Bilgen, "Ben akşam 18.00 gibi işten eve geldim. Motosikletimi evin önüne park ettim. Park ettikten sonra dinlenmek için eve gittim. Sabah işe gitmek için kalktığımda motosikletin evin önünde olmadığını fark ettim. Hemen kamera kayıtlarına baktık. Gece saat 02.00 gibi motosikletimi çaldılar. Emniyet güçlerine kamera kayıtlarını verdik ve inceleme devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Çaldığı motosiklete kendi malı gibi bindi, rahatlığıyla pes dedirtti! O anlar kameralara yansıdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ümraniye'de mahalleliyi canından bezdiren hırsızlık! O anlar kamerada
ETİKETLER
#hırsızlık
#hatay
#güvenlik kamerası
#payas
#Motosiklet Çalınması
#Motosiklet Çalınması
#Yeşişir
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.