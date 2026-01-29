Çaldıkları telefonun parasıyla yaptıkları pes dedirtti! İki kadın yakayı çabuk ele verdi

26 yaşındaki E.Y. ve 25 yaşındaki R.Ş.A, 17 yaşındaki Y.E.’Yİ bir eve götürerek gasp etti. Genç kızın şikayeti üzerine Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında E.Y. ve R.Ş.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin gasp ettikleri iPhone marka telefonunu 20 bin TL’ye sattıkları ve elde ettikleri parayla bir güzellik merkezinde dudak dolgusu yaptırdıkları belirlendi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Ş.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.Y. hakkında ise elektronik kelepçe takılarak ev hapsi kararı verildi.