Yaşam
Çaldıkları telefonun parasıyla yaptıkları pes dedirtti! İki kadın yakayı çabuk ele verdi

Samsun’un Atakum ilçesinde iki kadın, 17 yaşındaki bir genç kızın telefonunu gasp ettikleri gerekçesiyle yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları telefonu sattıkları, parasıyla da dudak dolgusu yaptırdıkları ortaya çıktı.

Çaldıkları telefonun parasıyla yaptıkları pes dedirtti! İki kadın yakayı çabuk ele verdi
26 yaşındaki E.Y. ve 25 yaşındaki R.Ş.A, 17 yaşındaki Y.E.’Yİ bir eve götürerek etti. Genç kızın şikayeti üzerine Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında E.Y. ve R.Ş.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin gasp ettikleri iPhone marka telefonunu 20 bin TL’ye sattıkları ve elde ettikleri parayla bir güzellik merkezinde dudak dolgusu yaptırdıkları belirlendi.

Çaldıkları telefonun parasıyla yaptıkları pes dedirtti! İki kadın yakayı çabuk ele verdi

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Ş.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.Y. hakkında ise elektronik kelepçe takılarak ev hapsi kararı verildi.

