Yaşam
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Çamaşır asma faciayla sonuçlandı! Genç anne feci şekilde can verdi

Aydın'da çamaşır asarken henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden genç kadın 5'inci kattan düşerek feci şekilde can verdi. 33 yaşındaki Neriman Şimşek'in geçtiğimiz ay anne olduğu öğrenildi.

Çamaşır asma faciayla sonuçlandı! Genç anne feci şekilde can verdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2025
11:35
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
11:35

'de 33 yaşındaki Neriman Şimşek henüz belirlenemeyen bir sebepten dengesini kaybederek 5'inci kattan düştü. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Çamaşır asma faciayla sonuçlandı! Genç anne feci şekilde can verdi

KOMŞULARI YARDIMA KOŞTU

Olay, Yeni Mahalle 22 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın 5'inci katında yaşayan Neriman Şimşek (33) çamaşır asarken henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Şimşek'in düştüğünü gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Çamaşır asma faciayla sonuçlandı! Genç anne feci şekilde can verdi

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Şimşek'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Şimşek doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

YENİ ANNE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Geçtiğimiz aylarda anne olduğu ve Nazilli Devlet Hastanesi'nde Fizik Tedavi Merkezi'nde görev yaptığı öğrenilen Şimşek'in haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

