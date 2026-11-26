Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Adıyaman’da 2. Sınıfa giden Muhammed K. çantasından kalemini çıkartmak için hamle yapınca korkunç bir olay yaşadı. Öğrenci elini çantaya atınca tam o sırada çantanın içerisine giren akrep tarafından sokuldu.
Okul görevlilerince durum sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Muhammed K. tedavi altına alındı.
Küçük çocuğun çantasına nasıl girdiği merak konusu olan akrebin, çantaya tam olarak nerede ve ne zaman girdiği ise yapılan incelemelere rağmen belirlenemedi. Akrebin çocuğun çantasına evde mi, dışarıda mı yoksa başka bir noktada mı girdiğine ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.