Adıyaman’da 2. Sınıfa giden Muhammed K. çantasından kalemini çıkartmak için hamle yapınca korkunç bir olay yaşadı. Öğrenci elini çantaya atınca tam o sırada çantanın içerisine giren akrep tarafından sokuldu.

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HABERİN ÖZETİ Çantasına elini soktu, hastanelik oldu! Adıyaman’da 7 yaşındaki çocuğun başına gelen olay şoke etti Adıyaman'da 2. sınıfa giden Muhammed K. isimli öğrenci, çantasından kalemini çıkarmak isterken akrep tarafından sokuldu. Olay, öğrenci elini çantasına uzattığı sırada meydana geldi. Durum okul görevlileri tarafından sağlık ekiplerine bildirildi. Muhammed K. ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı. Akrebin çantaya nasıl girdiği belirlenemedi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Okul görevlilerince durum sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Muhammed K. tedavi altına alındı.



HAYVANIN ÇANTAYA NASIL GİRDİĞİ BELİRLENEMEDİ

Küçük çocuğun çantasına nasıl girdiği merak konusu olan akrebin, çantaya tam olarak nerede ve ne zaman girdiği ise yapılan incelemelere rağmen belirlenemedi. Akrebin çocuğun çantasına evde mi, dışarıda mı yoksa başka bir noktada mı girdiğine ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

