Marmarabirlik, 2026-2027 iş yılı ürün alım kampanyası çerçevesinde üretici ortaklarına yapılacak yeni ödeme takvimini açıkladı. Birlikten yapılan duyuruda kasım ayının ilk yarısında teslim edilen ürünlerin bedellerinin yarısının yarın ödeneceği bildirildi.

4-20 KASIM ÜRÜN BEDELLERİNİN YÜZDE 50'Sİ YARIN ÖDENİYOR

Alım kampanyasını sürdüren Marmarabirlik, üretici ortaklarının nakit akışını desteklemek amacıyla 4-20 Kasım tarihlerinde teslim edilen ürünlerin bedellerinin yüzde 50'sine denk gelen 590 milyon lirayı yarın hesaplara aktaracak.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, ödeme planlamasının hem üreticiyi hem de kurumu gözeten bir anlayışla yürütüldüğünü vurguladı. Son dönemde kurum hakkında kamuoyuna yansıyan iddialara da yanıt veren Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Marmarabirlik, üretici ortaklarının emeği ve dayanışmasıyla 72 yıldır varlığını sürdüren, ülkemiz tarım ve zeytincilik sektöründe önemli bir yere sahip köklü bir kurum olarak, kurumsal itibarını hedef alan girişimlere karşı kararlı duruşunu sürdürüyor. Veremeyeceğimiz hiçbir hesap yoktur. İddiası olan herkesi, iddialarını somut delillerle ortaya koymaya davet ediyoruz. Bugün Marmarabirlik olarak biz de herkes gibi zorlu bir süreçten geçiyoruz. Böyle dönemlerde yapılması gereken birbirimizi yıpratmak değil, daha fazla kenetlenmek ve ortak değerlerimize sahip çıkmaktır."