Canva’da yaşanan erişim sorunları kullanıcıların platforma giriş yapamamasına neden olurken, “Canva’da sorun mu var, neden açılmıyor?” sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Canva çöktü mü: neden açılmıyor? 14 Nisan erişim sorunu son dakika Canva platformunda kullanıcıların erişim sorunu yaşadığı ve platforma giriş yapamadığı belirtiliyor. Canva'da yaşanan erişim sorunları nedeniyle kullanıcılar platforma giriş yapamıyor. Downdetector'a göre erişim sorunları yaşandığı aktarılırken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sorunun global olduğu ve Türkiye sunucularında da devam ettiği biliniyor. Mobil ve masaüstünden Canva uygulamasında tasarım yapılamıyor.

CANVA ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 14 NİSAN 2026?

Canva platformunda erişim sorunları yaşanıyor. Canva’yı kullanmaya çalışan kullanıcılar, ekran donmasıyla karşılaşıyor. Downdetector’a göre erişim sorunları yaşandığı aktarılırken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

CANVA’DA SORUN MU VAR?

Canva, günlük olarak en fazla kullanıcı sayısına sahip olan tasarım uygulamalarından birisi. Pek fazla erişim sorunları yaşanmasa da bazen sorunlar yaşanabiliyor. Sorunun global olduğu bilinirken erişim sorununu Türkiye sunucularında da devam ediyor. Erişim sorunuyla karşı karşıya kalan kullanıcıların ağ bağlantısını kontrol etmesi ve telefonlarının mobil marketlerinden uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol etmesi tavsiye ediliyor.

CANVA NEDEN AÇILMIYOR?

Global çapta yaşanan Canva’ya erişim sorunu sebebiyle mobil ve masaüstünden Canva uygulamasında tasarım yapılamıyor. Konuyla ilgili henüz resmî kurumlardan bir açıklama gelmezken detaylar geldikçe haberimize eklenecektir.