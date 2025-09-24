Cesedi traktörün üzerinde bulundu! Yaşlı adamın karnını gören dehşete düştü

Örencik Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşındaki Ahmet Kurt'u gündüz saatlerinde arı soktu. Rahatsızlanan yaşlı adam hemen hastanenin yolunu tuttu. Burada yapılan tedavi sonrası Kurt taburcu edildi.

KARIN BÖLGESİNDE ÇOK SAYIDA ARI BULUNDU

Ancak eve dönüş yolunda traktörünün üzerinde fenalaşan Kurt, hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler, Kurt’un bulunduğu sırada elbiselerinin alt kısmında, özellikle karın bölgesinde çok sayıda arı olduğunu tespit etti. Kurt’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.