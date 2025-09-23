Menü Kapat
26°
Yaşam
Cezaevi iznine ayrılan 3 çocuk babası kayıplara karıştı! Günlerdir haber alınamıyor

Adıyaman'da Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan ve izne ayrılarak ailesinin yanına gelen Ramazan Dağ (45) kayıp. Cep telefonlarını, cüzdanını evde bırakan Ramazan Dağ’dan yaklaşık 11 gündür haber alınamıyor. Ramazan Dağ'ın endişeli ailesi, onu görenlerin ya da bilenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesini istedi.

Cezaevi iznine ayrılan 3 çocuk babası kayıplara karıştı! Günlerdir haber alınamıyor
’da, 3 çocuk babası şahıstan 11 gündür haber alınamıyor. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan ve izne ayrılarak Samsat ilçesinin Taşkuyu Köyü’ne ailesinin yanına gelen 3 çocuk babası Ramazan Dağ (45), izninin tamamlanması ve yeniden Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu’na gitmek için hazırlık yaptı. Şevket ve Zahide Dağ çiftinin 8 çocuğundan biri olan Ramazan Dağ, akşam saat 23.00 sularında evden kimseye haber vermeden çıktı. Dağ çifti sabah uyandıklarında Ramazan Dağ’ı göremeyince cezaevine gittiği düşüncesine kapıldı.

Cezaevi iznine ayrılan 3 çocuk babası kayıplara karıştı! Günlerdir haber alınamıyor

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaydan 2 gün sonra görevlilerinin açtığı telefon ile Ramazan Dağ’ın Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim olmadığı anlaşıldı. Ramazan Dağ’ın hayatından endişe eden Dağ Ailesi durumu jandarma ekipleri ile polis ekiplerine bildirdi. Cep telefonlarını, cüzdanını evde bırakan Ramazan Dağ’dan yaklaşık 11 gündür haber alınamıyor. Ramazan Dağ’ın hayatından endişe eden ailesi, görenlerin yada yerini bilenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesini istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

