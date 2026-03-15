Çığ faciası ucuz atlatıldı: Hakkâri-Çukurca yolunda araçlar mahsur kaldı

Hakkâri’de günlerdir etkisi devam eden kar yağışı nedeniyle Hakkâri-Çukurca kara yolunun Doğanlı köyü civarında çığ düştü. Kar kütlesinin yolu kapatması ile bölgede yolculuk halinde olan bazı araçlar mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu ulaşıma açmak ve yolda kalan sürücülerin güvenli şekilde ilerleyebilmesi için çalışma başlattı. Kar yağışının devam ettiği bölgede ekiplerin çığ temizleme ve yol açma çalışmaları sürerken, sürücülerden dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları istendi.